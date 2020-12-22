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Владимир Макей рассказал об ответных мерах Беларуси на новый пакет санкций Евросоюза

22 декабря 2020 17:44
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Новости Беларуси. Новый пакет санкций Европейского союза в отношении Беларуси 22 декабря прокомментировал глава МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Макей в очередной раз отметил, что Беларусь категорически не приемлет политику и логику санкций, но вынуждена отвечать адекватно на такие недружественные шаги.  

Владимир Макей рассказал об ответных мерах Беларуси на новый пакет санкций Евросоюза-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:   
Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией.  

Мы предпримем ряд действий, естественно, юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список евросоюзовский.  

Принято решение также об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств.  

Владимир Макей о ситуации с митрополитом Кондрусевичем: Президент поручил найти решение с учётом всех имеющихся правовых механизмов

Владимир Макей рассказал об ответных мерах Беларуси на новый пакет санкций Евросоюза-4

Также Владимир Макей рассказал журналистам, что Президент поручил найти решение вопроса, связанного с митрополитом Кондрусевичем – в рамках действующих правовых механизмов.  

# Беларусь-Евросоюз # Владимир Макей # Архиепископ Тадеуш Кондрусевич # Фотофакт

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