Владимир Макей рассказал об ответных мерах Беларуси на новый пакет санкций Евросоюза

Владимир Макей в очередной раз отметил, что Беларусь категорически не приемлет политику и логику санкций, но вынуждена отвечать адекватно на такие недружественные шаги.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией.

Мы предпримем ряд действий, естественно, юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список евросоюзовский.

Принято решение также об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств.

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