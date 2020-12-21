МИД КНР: «Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости, суверенитета, безопасности»

Новости Беларуси. Официальный Пекин поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, отвечая на вопрос журналистов касательно введенных рядом стран санкций против Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай против раскола и потрясений в белорусском обществе, вызванных внешними силами. И в международных отношениях всегда выступал против использования односторонних санкций или их угроз.