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МИД КНР: «Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости, суверенитета, безопасности»

21 декабря 2020 17:28
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Новости Беларуси. Официальный Пекин поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, отвечая на вопрос журналистов касательно введенных рядом стран санкций против Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай против раскола и потрясений в белорусском обществе, вызванных внешними силами. И в международных отношениях всегда выступал против использования односторонних санкций или их угроз.

МИД КНР: «Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости, суверенитета, безопасности»-1

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР:
Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости, суверенитета, безопасности и развития, а также решительно выступает против раскола и потрясений в белорусском обществе, вызванных внешними силами. Китай всегда выступал против использования односторонних санкций или их угроз в международных отношениях.

Правительство и народ Беларуси обладают способностью и мудростью решать свои собственные проблемы и восстанавливать политическую стабильность и социальный мир.

# Международная политика # Ван Вэньбинь # Фотофакт

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