«Будет схватка в Бахмуте». Прогноз по Украине от Тамира Шейха

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.
Григорий Азаренок, СТВ:
Скажите, как на ваш взгляд, ситуация: все обсуждают весеннее наступление Украины или России, что идет информационная война, раскачка. Известно, что ваши прогнозы всегда сбываются. Что вы по этому поводу думаете?
Тамир Шейх, блогер, спортсмен:
Я бы не сказал, что все сбываются, но многие сбываются. Все достаточно просто. От Зеленского требуют контрнаступление, ему выделили больше 150 миллиардов долларов, военной помощи, сторонней различной помощи. И нужен какой-то результат. Но наступательного потенциала у Зеленского недостаточно, потому что сегодня оцениваются силы максимум в 200 тысяч ВСУ, где моральный дух только у части есть наступающий, а другие собраны различными преступными методами мобилизации по всей Украине. Поэтому на авантюру он, конечно, пойдет, будет схватка в Бахмуте. То, что он не пойдет, это вряд ли. И это будет в ближайшее время. Как сказал президент Чехии, у него будет всего одна попытка. И в случае ее провала дальше режим Зеленского начнут сворачивать.
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