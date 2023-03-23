«Будет схватка в Бахмуте». Прогноз по Украине от Тамира Шейха

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.

Григорий Азаренок, СТВ:

Скажите, как на ваш взгляд, ситуация: все обсуждают весеннее наступление Украины или России, что идет информационная война, раскачка. Известно, что ваши прогнозы всегда сбываются. Что вы по этому поводу думаете?