Более 7 месяцев прошло с момента вступления Швеции в НАТО. За это время США получили доступ к шведским тренировочным базам, эскадрильям и полкам, находящимся в 17 районах страны. Кроме того, соглашение теперь позволяет США хранить на территории Швеции военную технику, оружие и боеприпасы. Регион активно втягивают в войну с Россией, что многим шведам не нравится. Против выступают шведские антиглобалисты, которые требуют снятия санкций с нашей страны и выступают за нормализацию отношений с Беларусью.

Более 200 лет Швеция сохраняла нейтралитет, что позволяло стране не участвовать в мировых военных конфликтах. Поэтому вступление в НАТО для многих шведов стало неожиданностью. Формальный повод – обеспечение безопасности Прибалтики и смена оборонной доктрины НАТО в регионе. Если ранее США вообще не собирались оборонять Литву, Латвию и Эстонию в случае конфликта с Россией (предполагалась полная сдача территорий, а затем в течение трех месяцев контрудар с территории Польши), то после начала СВО американцы активно делают вид, что собираются защищать «прибалтийских тигров» от фантомного противника.

Поэтому ключевую роль в контроле российской Арктики, а также Балтийского моря должна сыграть Швеция. После вступления в НАТО шведы уже начали закупки ПВО и боевых кораблей у американцев. Однако в военном отношении мало что изменилось: значительно более важны для США Дания и Норвегия, которые запирают входы в Балтику. Швеция же попала под американский контроль по другим причинам. С 2000-х годов в новых странах Евросоюза – Литве, Латвии и Эстонии – начала выстраиваться банковская монополия с участием шведского капитала, так называемая «Балтийская банковская группа».

И уже к началу 2010-х шведы через структуры Swedbank и ряд дочерних банков являлись, по сути, хозяевами Прибалтики, так как кредитовали практически весь государственный и частный сектор, зарабатывая на более дорогих, чем в остальном ЕС, кредитах для населения и бизнеса. Кроме того, структуры Swedbank активно занимались отмыванием денег через Эстонию и Латвию. В итоге Swedbank был оштрафован шведскими и эстонскими регуляторами почти на полмиллиарда долларов по наводке Управления по контролю за иностранными активами США (это орган американской финансовой разведки). В сентябре 2024-го директора Swedbank Биргитте Боннесен признали виновной в грубом мошенничестве.

То есть реальные причины кульбитов Швеции – скрытая война в финансовом секторе. Все последние годы банковские структуры Швеции активно ставили под контроль американцы. В итоге около 40 % акций Swedbank сегодня выкуплено инвестфондами США, в том числе печально известным BlackRock, который управляет государственными активами в Украине. И именно участие США в финансовом секторе Швеции – главная причина того, что шведское правительство так покорно развернулось в сторону НАТО.