Беларусь и Ульяновская область дополнили дорожную карту сотрудничества конкретными проектами. Намечен комплекс мероприятий по расширению взаимодействия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас в российском регионе находится наша делегация, которую возглавляет председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Программа визита обширная. Состоялось заседание рабочей группы по развитию сотрудничества. Речь шла о взаимодействии в промышленной сфере. Также стороны договорились о совместной подготовке кадров. Кроме того запланировано посещение ряда предприятий. Например, компания, которая занимается выпуском металлообрабатывающих станков и инструмента, а также механической обработкой сложных деталей.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

У Минска с Ульяновской областью динамичное сотрудничество. Мы видим, что ежегодно мы прирастаем в объемах и качественном отношении. С каждым годом появляются новые направления, которые позволяют работать и вовлекать представителей наших организаций и предприятий в разработку, внедрение и производство тех совместных, необходимых объемов, которые сегодня с каждым годом прирастают. Мы видим, что есть еще много направлений по которым можем плодотворно работать.