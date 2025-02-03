ЦИК Беларуси подведёт итоги президентской избирательной кампании

ЦИК Беларуси сегодня подведет итоги президентской избирательной кампании. На заседании будет заслушана информация председателей областных, Минской городской комиссий по выборам Президента о результатах голосования на территории областей и столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор сделан и это наш выбор. Международные наблюдатели, всего около 500 экспертов, высоко оценили ход электоральной кампании. Широкий спектр представительства – миссии СНГ и ШОС, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Панафриканского парламента – подтверждает высокий интерес к электоральному процессу. По общему мнению, выборы Президента Беларуси были демократичными, прозрачными и открытыми. Информация об иностранном наблюдении за выборами сегодня также будет представлена на заседании ЦИК. Кроме этого, озвучат данные о работе Центра общественного наблюдения, взаимодействии с молодежью в период подготовки и проведения выборов. Онлайн-трансляция заседания начнется в полдень на сайте ЦИК.