Лукашенко поздравил То Ламу и весь вьетнамский народ с 95-летием Компартии этой страны

Беларусь видит возможности для усовершенствования межгосударственного диалога с Вьетнамом. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и всему вьетнамскому народу с 95-летием Компартии этой страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вьетнамские коммунисты всегда были примером настоящих патриотов, которые идут в авангарде политического и социально-экономического развития Родины для создания сильной суверенной страны. В наши дни Компартия Вьетнама достойно продолжает дело строительства социализма, повышения роли и авторитета государства в регионе и мире. Беларусь и Вьетнам были и остаются верными друзьями и ответственными партнерами, отношения которых основаны на принципах взаимного уважения и помощи.

Александр Лукашенко убежден, что у нас есть все возможности для усовершенствования межгосударственного диалога в соответствии с ожиданиями двух народов. Президент пожелал То Ламу крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы, а жителям Вьетнама – мира и благополучия.