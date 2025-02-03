Лукашенко обозначил перспективы сотрудничества с Хабаровским краем

Несмотря на серьезность вызовов, Беларусь и Россия в состоянии решить те актуальные вопросы, которые стоят перед странами. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси отметил, что часто встречается с руководителями российских регионов. В целом, межрегиональное сотрудничество развивается. Так с Хабаровским краем, несмотря на расстояние, точек взаимодействия все больше. Объем взаимной торговли увеличился более чем на 45 % и составил свыше 47 миллионов долларов. Положительную динамику намерены продолжить. Александр Лукашенко обозначил ключевые направления для развития двустороннего сотрудничества: от поставок техники до кооперации в области авиастроения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда поставляли в ваш регион большегрузные, карьерные самосвалы БЕЛАЗ. Мы продолжаем реализацию нашей уникальной техники в вашем крае. На постсоветском пространстве больше никто не производит такие машины. Может быть, и не надо – мы в состоянии удовлетворить спрос не только Российской Федерации, но и многих стран мира. 40 % мировых поставок – это наш БЕЛАЗ. Мы готовы расширять поставки. Мы готовы обслуживать эту технику. В этом плане вы на нас можете рассчитывать.

Учитывая, что наша страна – автомобилестроительная прежде всего, мы рассчитываем на поставки пассажирского электротранспорта в Хабаровский край. В рамках создаваемого у вас нового кластера по сборке электробусов готовы предложить пакет решений по переходу отдельного населенного пункта или района на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры. Также мы серьезно рассматриваем вопрос кооперации в авиастроении. Сферой сотрудничества могут стать поставки производимых в Беларуси деталей и сборочных единиц для хабаровских предприятий ВПК, а также гражданского авиастроения. Я хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Если такая необходимость будет, мы обязательно будем с вами работать.