«Одним выступлением закрыли тему». Постпред Беларуси при ООН рассказал о маленьких победах на международной площадке

Новости Беларуси. Глава государства встретился с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым. Обсудили не только дипломатические победы и минские инициативы мировому сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент обеспокоен будущим Организации Объединенных Наций. Как страна-основательница ООН Беларусь не может спокойно смотреть на происходящее в Организации, отметил Александр Лукашенко.

Площадка Организации является единственной крупнейшей трибуной для всего мирового сообщества. Но во внешней политике сложилась порочная практика, тон мировой повестке пытаются задавать функционеры и чиновники нью-йоркской штаб-квартиры.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций:

С учетом ситуации вокруг Республики Беларусь очень важно сделать так, чтобы какой-то негативный для нас вопрос или аспект не стал пунктом повестки дня Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи. Пример очень явный нашей маленькой победы – это то, как мы фактически одним нашим выступлением закрыли тему Ryanair в Совете Безопасности. Там этот вопрос больше не рассматривался никогда.

Постпред Беларуси при ООН отметил, что повестку Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности Организации задают сами государства. А попытки некоторых функционеров навязывать мнения и интересы определенных стран успеха не имеют.