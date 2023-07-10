«В лице Беларуси вы всегда найдёте надёжного друга». Лукашенко поздравил Мирзиёева с победой на выборах

Александр Лукашенко направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю его уверенной победы на выборах. Они состоялись накануне, и действующий глава государства набрал более 87 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер пожелал Шавкату Мирзиееву крепкого здоровья и сил реализовать все задуманное и добавил, что его всегда рады приветствовать на гостеприимной белорусской земле.