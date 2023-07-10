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«В лице Беларуси вы всегда найдёте надёжного друга». Лукашенко поздравил Мирзиёева с победой на выборах

10 июля 2023 16:27
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Александр Лукашенко направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю его уверенной победы на выборах. Они состоялись накануне, и действующий глава государства набрал более 87 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер пожелал Шавкату Мирзиееву крепкого здоровья и сил реализовать все задуманное и добавил, что его всегда рады приветствовать на гостеприимной белорусской земле.

«В лице Беларуси вы всегда найдёте надёжного друга». Лукашенко поздравил Мирзиёева с победой на выборах-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Результатом вашего неустанного труда на благо Узбекистана стали высокое доверие избирателей и поддержка курса масштабных преобразований и охватывающих все сферы жизни общества реформ. Заверяю, что в лице Беларуси вы всегда найдете надежного друга и стратегического партнера, который разделяет подходы по построению справедливых и равноправных отношений, укреплению диалога и доверия между странами, повышению безопасности и благополучия народов.

Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиеева с победой на президентских выборах.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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