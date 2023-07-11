«Бандитизм выжигался калёным железом». Как Лукашенко за 29 лет удалось построить сильную Беларусь?

Новости Беларуси. Благодаря личным качествам Президента Беларусь первой среди республик СНГ выстроила президентскую вертикаль власти. Это был уникальный инструмент, который в условиях масштабного кризиса бывшего советского пространства позволил стабилизировать страну, в прямом смысле летящую в пропасть. Выбор, сделанный в далеком 1994 году, оправдывает себя и сегодня. Благодаря личности первого Президента Беларусь уверенно прошла через все испытания как мирного времени, так и, по сути, предвоенного. О том, в каких условиях шла президентская гонка и как в ней удалось победить, расскажет Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Первые три года независимости в Беларуси была слабая парламентская республика, еще по Конституции БССР. Пока мы находились в составе Союза, это было нормально, но в условиях независимости оказалось, что если нет ни правящей партии, ни первого секретаря, то Верховный Совет сам по себе руководить не может. Это большой коллективный орган, который был почти в три раза больше, чем нынешний парламент. А тот созыв, который оказался на вершине, даже не выбирали по альтернативным спискам. У власти они (и Шушкевич – во главе государства) оказались только благодаря Беловежским соглашениям. Это была своего рода сделка – верховные советы трех республик поддержали раздел Союза, с их одобрения была распущена КПСС. И получилось, что во всех бывших республиках у власти оказались люди, которых никто не избирал прямыми выборами. Произошло то, что сегодня называют «договорняк».

Вчерашние депутаты от номенклатуры было непонятно, кого поддерживать в вакууме власти. И поскольку не было никакой линии в политике, было непонятно, как управлять страной, как проводить расчеты между предприятиями, как платить зарплаты и пенсии, как должна работать торговля. С одной стороны, люди выходили на забастовки и требовали зарплат, а с другой стороны, не было правовой базы для экономики, все работало по-серому, те же пенсии не выплачивали по полгода, а в это время их съедала инфляция. Дефицит бюджета правительство покрывало только за счет печатного станка – в итоге за год была инфляция примерно 2 000 %. Основную борьбу на президентских выборах прогнозировали между Кебичем и Шушкевичем. И тот, и тот имели большой административный ресурс, и оба, в принципе, были готовы работать и с Россией, и с американцами. В те годы это было примерно одно и то же. В таких условиях за три месяца до выборов Верховный Совет меняет Конституцию. У нас остается парламентская республика, но добавляется пост Президента с крайне слабыми, урезанными полномочиями. Тем самым Верховный Совет страховался – они понимали, что народ их не сильно любит, но даже если Президентом изберут кого-то другого, они смогут держать его на коротком поводке.

Андрей Лазуткин:

Ведь если в стране слабая официальная власть, тут же появляется власть теневая. В Беларуси, как и в России, появились крупные частные банки. По сути, это были огромные корпорации (типа «Пуше») которые были реальными хозяевами в экономике. Вся госсобственность после выборов в республике должна была распределяться между ними – все уже было поделено, все ключевые предприятия. Плюс эти же фирмы имели связи с ОПГ – в Беларуси на тот момент была организованная преступность, которая «крышевала» все прибыльные сферы: торговлю, рынки, перегон машин, вывоз металла, нефтепродукты. И, конечно, на такой благодатной почве появились воры в законе. Были среди них и белорусские, но в основном это гастролеры из СНГ, которые приезжали сюда наводить порядки. Эти люди вступали в сговор с правоохранительными органами, которые часто работали с ними в связке. Им тоже был не нужен никакой новый Президент, тем более борец с коррупцией, у них и так все было хорошо. Как рассказывали, перед выборами в силовых структурах был настоящий раскол, некоторые начальники в погонах открыто работали против Лукашенко. И поэтому первое, что Президент начал делать, это создавать силовые структуры, которые бы подчинялись лично ему и даже дублировали некоторые функции МВД и КГБ. Сначала это был СОБР, только он назывался по-другому, который работал по ОПГ, а потом появился ОАЦ – по сути, это был орган, который дублировал КГБ. Потому что Президент не доверял тем силовым структурам, которые достались от предшественников. И здесь уже в полную силу проявились его личные качества. Преступность он ненавидел и оценивал ее не с позиции банкира, а с позиции человека труда. То есть бандитизм выжигался каленым железом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам клянусь в который раз с этих трибун, все, кто знает и знал меня, я возле себя, если я достаточно имел информации, никогда подонков, жуликов и особенно воров не держал. Андрей Лазуткин:

Но кроме жесткости, проявились еще переговорные и дипломатические качества Лукашенко. В России на тот момент было множество центров силы, а не один, как сегодня. И Президенту приходилось искать выход на самые разные регионы и группы внутри России. Где-то договариваться напрямую о совместных производствах, где-то – просить, как было по газу и нефти, от которых мы зависели гораздо больше, чем сейчас. И только так, играя на разных уровнях, то есть жестко наводя порядок у себя дома и одновременно выстраивая взаимовыгодный союз с Россией, постепенно, лет через пять, удалось прийти к работающему Союзному государству. Сегодня мы воспринимаем как норму, а тогда стояли столбы и даже был погранконтроль. А что в это время делала оппозиция? Главный их тезис был о том, что надо вернуть Конституцию 1994 года. Вот она была хорошей, а сильный Президент нам не нужен, это все диктатура и фашизм. Пластинка у них не меняется уже 30 лет, но дело в том, что они озвучивают западные пожелания. Разруха должна быть не только в головах, как у классика, она должна быть в первую очередь в Конституции. Это основа, фундамент всего. И даже если вы выбираете хорошего Президента с самыми хорошими личными качествами, то при плохой Конституции он ничего не сделает.