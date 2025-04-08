Вымпелом «За мужество и стойкость в годы ВОВ» награждены шесть городов Беларуси

«За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Шесть белорусских городов, которые являются примером подвига и всенародного сопротивления, проявленных в суровые военные времена, награждены вымпелом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписал глава государства. Кобрин, Речица, Слоним, Сенно, Славгород и Смолевичи – все эти города мужественно противостояли врагу. Здесь действовали очаги боевого сопротивления немецко-фашистским захватчикам, активное участие в котором принимали подпольщики, партизаны, силы народного ополчения.
И в памяти людей, и в учебниках навсегда останутся битва под Сенно или Лепельский контрудар, бои на реке Щара около Слонима. Отважные жители этих городов внесли неоценимый вклад в реализацию таких знаковых операций как «Рельсовая война» и «Багратион», разгром окруженной крупнейшей группировки Вермахта «Центр» в жерле «Минского котла».
За победу они заплатили кровью: в годы войны фашисты уничтожили свыше 60 тысяч мирных жителей городов, награжденных вымпелом. Этот подвиг нельзя предать забвению. Указ о награждении направлен на увековечение и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, а также патриотическое воспитание. Вручение вымпелов планируется приурочить ко Дню Великой Победы.