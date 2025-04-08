Вымпелом «За мужество и стойкость в годы ВОВ» награждены шесть городов Беларуси

«За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Шесть белорусских городов, которые являются примером подвига и всенародного сопротивления, проявленных в суровые военные времена, награждены вымпелом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал глава государства. Кобрин, Речица, Слоним, Сенно, Славгород и Смолевичи – все эти города мужественно противостояли врагу. Здесь действовали очаги боевого сопротивления немецко-фашистским захватчикам, активное участие в котором принимали подпольщики, партизаны, силы народного ополчения.