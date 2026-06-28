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Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии

28 июня 2026 07:33
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Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент Беларуси посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики.

# Александр Лукашенко

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