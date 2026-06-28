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Новости по тегу #Нелегальная миграция

Что писали польские СМИ о ситуации на белорусско-польской границе в 2021-м? Рассказал Вишневский
28 июня 2026 19:40

Что писали польские СМИ о ситуации на белорусско-польской границе в 2021-м? Рассказал Вишневский

Пакт о миграции и убежище вступил в силу в Евросоюзе – что изменилось?
12 июня 2026 16:50

Пакт о миграции и убежище вступил в силу в Евросоюзе – что изменилось?

В ЕС вступила в силу самая масштабная миграционная реформа за последние годы
12 июня 2026 11:35

В ЕС вступила в силу самая масштабная миграционная реформа за последние годы

В Витебске осудили иностранца за организацию канала незаконной миграции
19 мая 2026 07:12

В Витебске осудили иностранца за организацию канала незаконной миграции

Две минчанки арестованы. Правоохранители перекрыли канал незаконной миграции
03 марта 2026 08:02

Две минчанки арестованы. Правоохранители перекрыли канал незаконной миграции

Великобритания планирует ужесточить миграционное законодательство. Узнали, что изменится
17 ноября 2025 13:56

Великобритания планирует ужесточить миграционное законодательство. Узнали, что изменится

Семейная пара из Минска организовала канал незаконной миграции в ЕС
10 августа 2025 17:06

Семейная пара из Минска организовала канал незаконной миграции в ЕС

Лишняя рабочая сила – зачем Европа «поджигает» Азию и Африку. Комментарий эксперта
10 августа 2025 17:06

Лишняя рабочая сила – зачем Европа «поджигает» Азию и Африку. Комментарий эксперта

Число прибывших в Великобританию нелегалов в 2025 году достигло 20 тысяч человек
05 июля 2025 16:55

Число прибывших в Великобританию нелегалов в 2025 году достигло 20 тысяч человек

В Великобритании объявили о масштабных реформах по сокращению миграции
12 мая 2025 18:56

В Великобритании объявили о масштабных реформах по сокращению миграции

«Это беда». Лукашенко затронул тему неконтролируемой миграции
07 января 2025 16:36

«Это беда». Лукашенко затронул тему неконтролируемой миграции

Правозащитники обвинили польских пограничников в жестоком отношении к мигрантам
10 декабря 2024 17:13

Правозащитники обвинили польских пограничников в жестоком отношении к мигрантам