Новости по тегу #Нелегальная миграция

«Закончилось тем, что Польша построила стену на польско-белорусской границе».
Так, согласно новым правилам, соискатели больше не могут свободно передвигаться по Шенгену, чтобы, как раньше, попытать счастья в другой стране.
В ЕС вступил в силу новый миграционный пакет, который правозащитники уже окрестили бесчеловечным. Так называемая общеевропейская система предоставления убежища призвана ускорить процедуры и сократить поток нелегалов.
Следствием установлено: 29-летний мужчина с февраля по июнь 2025 года помогал четырем своим соотечественникам незаконно въехать и находиться в Беларуси.
Женщины в возрасте 30 и 39 лет сдавали им квартиры в аренду на год, беря 50 долларов с человека в сутки. Их услугами воспользовались по меньшей мере 40 человек.
Теперь нелегалам придется ждать 20 лет, прежде чем подать заявление на постоянное проживание.
Правоохранители задержали в Минске 70 нелегалов, которые планировали использовать Беларусь как транзитную страну для попадания в ЕС.
Беларусь занимает особое геополитическое положение, через нашу страну проходит значимые пути с востока на запад и с севера на юг.
Полиция начала прокалывать ножами борта надувных лодок с перехваченными мигрантами у берегов пролива, чтобы не позволить им отплыть.
На фоне усиления антимиграционных настроений правительство планирует увеличить срок проживания для получения ПМЖ с 5 до 10 лет, ужесточить требования к знанию языка и квалификации работников из-за рубежа.
Когда миграция становится неконтролируемой, это проблема.
Польские правоохранители незаконно, а иногда и с применением насилия заставляют мигрантов возвращаться в Беларусь, не учитывая их потребности в защите, отмечается в докладе.
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