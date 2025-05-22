Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Россию, Беларусь и Украину что объединяет? Культура? Ну да. У каждого есть свои нюансы. Язык? Есть у каждого свой оттенок. Но нас объединяла Пасха и Победа. Православная цивилизация и Победа. То, что важно для Украины, для Беларуси, для России. Украине Победу растоптали. Православие поставили под сомнение, под вопрос. Специально это все делится для того, чтобы разъединить народ. А что сейчас может их объединить? Евросоюз не объединяет. Евросоюз – это только возможность поехать для них (которые не реализовались у себя на родине) и заработать денег. Какую идею еще можно дать украинцам? Да, Зеленский на этом хорошо сыграл. Типа вот, мы за незалежность. За незалежность ли вы? Вопрос. Лучшая борьба или сохранение украинской незалежности – это был союз с Россией, чтобы туда не выходили российские танки, русские танки, чтобы был союз, славянский союз. Это была бы лучшая гарантия того, что Украина была бы цельная. Сейчас, видишь, как только они начали отказываться от советского периода, сейчас еще девальвируют православие – это является причиной того, что калькуляцию проводит Украина. Подожди, ты куда пришла? Ты с чем пришла в Советский Союз? А, православие уже не ваше? Так тут вообще вопрос и Киева тогда может возникнуть. Не надо плевать в колодец с чистой водой, которую ты пьешь.