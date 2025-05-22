Всё начинается от вас! Лукашенко обозначил приоритеты для местной вертикали власти

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время у нас непростое. Время очень серьезное. Мы сейчас вели переговоры с представителями правительства Китайской Народной Республики. Спасибо китайцам, что они с уважением к нам относятся. И высокого уровня делегации сегодня из Китая. Вы же понимаете, что это империя. И то, что такая высокая делегация прибыла в Беларусь, они заинтересованы в отношении с нами. Но ведь за этим стоят долгие десятилетия, даже не годы нашей работы с китайцами. Это очень интересная, мудрая, серьезная нация, которая просто так ничего не делает. И прежде чем делает, она убеждается в том, можно ли с нами работать. И я это сказал для того, чтобы вы понимали, что в основе всего этого – это вы. Вы там, лицом к лицу, непосредственно с белорусским народом, с тружениками нашими, особенно в сельском хозяйстве. И создаете эту основу для моих, в том числе, контактов и переговоров на самом высочайшем уровне. То есть все начинается от вас. Поэтому я всегда встречаюсь при назначении с председателями райисполкома, чтобы они понимали, что это фигуры, особенно сейчас, находятся в центре нашего внимания.