Всё начинается от вас! Лукашенко обозначил приоритеты для местной вертикали власти

То, что китайская делегация такого высокого уровня прибыла в Минск, – говорит о заинтересованности партнеров. За сотрудничеством стоят даже не годы, а десятилетия кропотливой работы – обратил внимание Президент, назначая новых руководителей. Это второе мероприятие в графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко дал согласие на назначения в руководстве местной вертикали. Новые главы Полоцкого, Верхнедвинского, Миорского, Чериковского районов. Новый председатель на Шарковщине, мэр в Бобруйске, зампредседателя в Могилевском облисполкоме. В Минске новый глава администрации Октябрьского района. Формируя управленческие кадры базового уровня, Александр Лукашенко обозначил приоритеты для местной вертикали власти c учетом реалий времени. Это благоустройство, внимание к людям, подбор кадров и развитие АПК.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Время у нас непростое. Время очень серьезное. Мы сейчас вели переговоры с представителями правительства Китайской Народной Республики. Спасибо китайцам, что они с уважением к нам относятся. И высокого уровня делегации сегодня из Китая. Вы же понимаете, что это империя. И то, что такая высокая делегация прибыла в Беларусь, они заинтересованы в отношении с нами. Но ведь за этим стоят долгие десятилетия, даже не годы нашей работы с китайцами. Это очень интересная, мудрая, серьезная нация, которая просто так ничего не делает. И прежде чем делает, она убеждается в том, можно ли с нами работать. И я это сказал для того, чтобы вы понимали, что в основе всего этого – это вы. Вы там, лицом к лицу, непосредственно с белорусским народом, с тружениками нашими, особенно в сельском хозяйстве. И создаете эту основу для моих, в том числе, контактов и переговоров на самом высочайшем уровне. То есть все начинается от вас. Поэтому я всегда встречаюсь при назначении с председателями райисполкома, чтобы они понимали, что это фигуры, особенно сейчас, находятся в центре нашего внимания.