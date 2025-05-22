Лукашенко: наука для нас – важнейший элемент

Александр Лукашенко дал согласие на назначения в руководстве местной вертикали. Новые главы Полоцкого, Верхнедвинского, Миорского, Чериковского районов. Новый председатель на Шарковщине, мэр в Бобруйске, зампредседателя в Могилевском облисполкоме. В Минске новый глава администрации Октябрьского района. Формируя управленческие кадры базового уровня, Александр Лукашенко обозначил приоритеты для местной вертикали власти c учетом реалий времени. Это благоустройство, внимание к людям, подбор кадров и развитие АПК.

То, что китайская делегация такого высокого уровня прибыла в Минск, говорит о заинтересованности партнеров. За сотрудничеством стоят даже не годы, а десятилетия кропотливой работы – обратил внимание Президент, назначая новых руководителей. Это второе мероприятие в графике главы государства 22 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назначения коснулись и ряда органов госуправления. Так, Наталья Петкевич стала заместителем премьер-министра Беларуси. Будет курировать социальный блок. Занимающий эту должность в правительстве Владимир Караник возглавит Национальную академию наук. Валерий Вакульчик стал руководителем аппарата Совмина. Первым заместителем главы Администрации Президента Беларуси назначен Владимир Перцов. Обращаясь к назначенцам, глава государства пояснил свой выбор, который обусловлен в том числе возрастающей ролью науки в развитии страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам очень надо науку в целом поднимать на более высокий уровень. Естественно, мы говорили с Владимиром Григорьевичем Гусаковым, он это понимает. Нужны очень молодые, перспективные, но в то же время опытные люди. Из всех кандидатов, которые были мне предложены, я уже говорил вам, Владимир Степанович, я выбрал вас и знаю, что вас хорошо воспримут ученые. С этим надо считаться, я с этим считаюсь. Вы работали членом правительственным, министром, вы, самое главное, получили хороший опыт и знания, работая губернатором.

К вам люди очень хорошо относились в Гродненской области. Наука для нас – важнейший элемент. Почему? Потому что дальше без науки мы не сможем двигаться просто. Я приводил пример с китайцами, высокой делегацией, молодцы они. Политбюро возглавляет член правительства, вице-премьер. Он говорит о том, что перед нами должны стоять задачи серьезные и конкретные контракты инновационного характера. То есть этот гигант, Китай, который является фактически лидером всемирным, он уже не видит своего и нашего развития на каких-то обычных, простых материях. Нет, нужны инновационные продукты, нужно инновационное производство для того, чтобы конкурировать.

Кадровые перестановки в ряде министерств и ведомств – в частности, в МАРТ, Минлесхозе, Министерстве энергетики и Минтруда.