Азарёнок про заявления США: если вы там всех 8 мая победили, то кого вы бомбили 9 августа ядерными бомбами?

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот так сейчас – по всей Беларуси. Вот так – по всей России. Мы готовимся к великому действу. К священному действу. К кульминации всей нашей жизни. К 80-летию Победы. Той Победы, которую мы сейчас снова должны защитить. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Тут у нас все возмутились бредятиной Фредыча. Он там в лучших традициях американского образования выдал перл – типа это Америка проявила чудеса храбрости и военного мастерства и победила во Второй мировой войне. И сказал, что будет по этому поводу гулять 8 мая. Вообще, средний уровень образования в Америке нам известен давно, еще, светлой памяти, Михаил Николаевич Задорнов нам все рассказал про тупых. Ну, хочется сразу логичный вопрос задать – если вы там всех 8 мая победили, то кого вы бомбили 9 августа ядерными бомбами? Но в рыжую голову такие мелочи даже не приходят.

Григорий Азаренок:

Достаточно только нескольких данных. Америка потеряла за всю вторую мировую 300 тысяч человек. Мы – 27 миллионов. На территории США не разорвалось ни одного снаряда. У нас в руинах все – от Бреста до Волги. Десятки тысяч сел и деревень разрушены, уничтожено 40 % жилого фонда, города – целые города стерты в пыль. Ну и так далее. Но вот сейчас скажу неожиданно – а разве он не прав? В том, что главный победитель в той войне – именно Америка. А давайте по факту.

Григорий Азаренок:

Они по результатам той войны – подчинили себе Европу. Она была разгромлена Гитлером. А затем они скупили остатки планом Маршалла. Поставили на колени, привязали к сапогу, посадили на поводок. И подоили, как старую корову. И стали первой державой мира. Но был ведь Советский Союз – держава №2. А потом мы взяли и прогадили. Разрушили сами – Восточный блок. Все отдали сами – Берлин, ГДР, Чехословакию, Польшу, Румынию, Венгрию, Югославию – все сами отдали. Великий демократ Горбачев Михаил Сергеевич и его команда. Либералы вшивые. Изменники. Иуды. Мы же все отдали сами. Кто остался однополярным владельцем мира, тотальным победителем? Когда мы же сами кровь миллионов и миллионов растоптали, помочились на нее. Конечно, осталась Америка. И когда мы сегодня абсолютно справедливо возмущаемся тем, что творят они с нашими памятниками, с нашими могилами, с нашими державными победителями в бронзе и граните – а чего мы от них хотим? Они прямые наследники Гитлера, Геббельса, Геринга, эсэсовцев, Аненербе, СА и Вермахта – они продолжатели их дела. Так они и продолжают это черное дело. Или мы от эсэсовца чего хотим, чтобы он ухаживал за памятником красноармейцу?