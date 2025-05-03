Азарёнок про заявления США: если вы там всех 8 мая победили, то кого вы бомбили 9 августа ядерными бомбами?

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот так сейчас – по всей Беларуси. Вот так – по всей России. Мы готовимся к великому действу. К священному действу. К кульминации всей нашей жизни. К 80-летию Победы. Той Победы, которую мы сейчас снова должны защитить.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Григорий Азаренок:
Тут у нас все возмутились бредятиной Фредыча. Он там в лучших традициях американского образования выдал перл – типа это Америка проявила чудеса храбрости и военного мастерства и победила во Второй мировой войне. И сказал, что будет по этому поводу гулять 8 мая. Вообще, средний уровень образования в Америке нам известен давно, еще, светлой памяти, Михаил Николаевич Задорнов нам все рассказал про тупых. Ну, хочется сразу логичный вопрос задать – если вы там всех 8 мая победили, то кого вы бомбили 9 августа ядерными бомбами? Но в рыжую голову такие мелочи даже не приходят.
Григорий Азаренок:
Достаточно только нескольких данных. Америка потеряла за всю вторую мировую 300 тысяч человек. Мы – 27 миллионов. На территории США не разорвалось ни одного снаряда. У нас в руинах все – от Бреста до Волги. Десятки тысяч сел и деревень разрушены, уничтожено 40 % жилого фонда, города – целые города стерты в пыль. Ну и так далее. Но вот сейчас скажу неожиданно – а разве он не прав? В том, что главный победитель в той войне – именно Америка. А давайте по факту.
Григорий Азаренок:
Они по результатам той войны – подчинили себе Европу. Она была разгромлена Гитлером. А затем они скупили остатки планом Маршалла. Поставили на колени, привязали к сапогу, посадили на поводок. И подоили, как старую корову. И стали первой державой мира. Но был ведь Советский Союз – держава №2. А потом мы взяли и прогадили. Разрушили сами – Восточный блок. Все отдали сами – Берлин, ГДР, Чехословакию, Польшу, Румынию, Венгрию, Югославию – все сами отдали. Великий демократ Горбачев Михаил Сергеевич и его команда. Либералы вшивые. Изменники. Иуды. Мы же все отдали сами. Кто остался однополярным владельцем мира, тотальным победителем? Когда мы же сами кровь миллионов и миллионов растоптали, помочились на нее. Конечно, осталась Америка.
И когда мы сегодня абсолютно справедливо возмущаемся тем, что творят они с нашими памятниками, с нашими могилами, с нашими державными победителями в бронзе и граните – а чего мы от них хотим? Они прямые наследники Гитлера, Геббельса, Геринга, эсэсовцев, Аненербе, СА и Вермахта – они продолжатели их дела. Так они и продолжают это черное дело. Или мы от эсэсовца чего хотим, чтобы он ухаживал за памятником красноармейцу?
Григорий Азаренок:
А пример кто показал? Не журнал «Огонек» Виктора Коротича (рупор «Перестройки») годами писал пасквили на Зою Космодемьянскую – пироманку и психопатку по их грязным вымыслам. Не они ли строчили, что Матросов – алкоголик, который по пьяни свалился на амбразуру? Не у нас ли издавались Волкогонов, Резун-Суворов, Виктор Ерофеев, Виктор Шендерович? Не у нас ли в торговых центрах продавались книжки про «партизан, которые виноваты были в том, что деревни сжигали?» Не у нас ли Язэпа Сажича (полицая и эсэсовца) пригласили в Минск? И недавний коммунист Шушкевич с ним подобострастно ручкался. Не у нас ли каждый второй сериал про войну рассказывал про несчастного, грязного, туповатого красноармейца, которого гнобит злобный НКВДшник, а управляет всем бухой жирный генерал, отправляющий в атаку с палками? Не Виктор ли Астафьев написал «Проклятые и убитые?»
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