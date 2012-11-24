Чем домашнее вино похоже на женщину, а словаки на белорусов, и зачем Словакии АЭС, рассказал посол Мариан Серватка

Продолжают строить атомные станции в странах Европы. В Словакии, например. Подробнее об этом и о других сходствах с белорусскими реалиями, и, конечно же, об отличиях (поскольку Словакия живет в ЕС, который расшифровывается как Евросоюз, а мы строим ЕС другой – Евразийский), обо всем этом – в интервью с нашим гостем. В студии программы «Картина мира на РТР-Беларусь» с Юрием Козиятко – Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Мариан Серватка.

Юрий Козиятко:

Господин посол, здравствуйте!

Мариан Серватка:

Добрый день! Спасибо за приглашение!

Юрий Козиятко:

Раз уж об атомной энергетике у нас шла речь , хочу спросить у Вас: почему Словакия не отказывается от строительства атомных реакторов?

Мариан Серватка:

Словакия в подобной ситуации, как Беларусь: мы построили много гидроэлектростанций, не имеем других источников. Поэтому не вчера, уже давно, мы сделали программу по этой линии. У нас существуют две атомные станции: это Богунице и Моховце. Богунице - это старейшая электростанция, которую мы недавно модернизировали. Получила статус от Международной организации, что может еще работать несколько десятков лет. Но при наших разговорах, когда мы вступали в Евросоюз, мы получили условие, как некоторые другие страны, закрыть эту нашу «электровню».

Юрий Козиятко:

Литва же закрыла станцию свою! А вы не закрыли!

Мариан Серватка:

Большая инвестиция, жалко. Но чтобы мы имели свое обеспечение энергией, мы строим следующие блоки в Моховце. Очень современные.

Юрий Козиятко:

Интересы страны превыше всего! Правда?

А скажите, как вообще в Евросоюзе Словакия сейчас живет? Чувствуется ли в Евросоюзе разное отношение к «старым» странам и к «новым»?

Мариан Серватка:

Мы долго ждали, чтобы республика стала самостоятельной. Когда мы разделились с чехами, это был акт в истории мира, который будет использован как позитивный пример. И ситуация в мире такая, что маленьким странам, как Словакия, и большим (произносит с акцентом), как Беларусь, всегда лучше жить в какой-то [общей] экономике.

Юрий Козиятко:

Вы сказали «большим, как Беларусь» ? Беларусь тоже маленькая. (улыбается)

Мариан Серватка:

Я сказал большим. (улыбается) (в Словакии проживают около 5,5 млн человек, в Беларуси около 9, 5 млн - прим. ред.)

Мы хотели присоединится, и сегодня еще есть «еврооптимизм». Мы получили много плюсов, когда вступили в Евросоюз, еще больше - когда мы потеряли нашу корону, которую хотели иметь - это тоже марка была.

Что значит жить в Евросоюзе для нормального человека, гражданина? Границы существуют, но они открыты. Будет ездить, будет работать без проблем в других странах…

Юрий Козиятко:

Но у вас же большая безработица (13%), поэтому могут уехать в другие страны!

Мариан Серватка:

Это тоже. Но это минус. Уехало много молодых людей. Это новая социальная миграция, которая живет в других странах Европы.

Вы знаете, у нас было много хороших инвестиций, к нам пришли большие производители автомобилей («Фольксваген», «КИА», «Пежо»), «Самсунг», другие большие производители. Это нам помогло. Но безработица есть до 13%. Это новая проблема, которую тоже нужно решать.

Юрий Козиятко:

Вот Вы сказали, что к вам пришли большие инвесторы! Словацкие бизнесмены тоже в качестве инвесторов в Беларусь хотят прийти или нет? Какие проекты предлагают для реализации в нашей стране?

Мариан Серватка:

Есть информация о серьезных разговорах в области фармакологии между словацкими представителями и белорусскими. Есть словацкий инвестиционный проект в области модернизации железной дороги. Словацкие сыры уже продаются с белорусской продукцией. Есть информация, что все идет на экспорт в Россию. Есть намерения в производстве овец.

Юрий Козиятко:

Президент наш говорил, что нужно овец разводить хороших, качественных! (улыбается)

Мариан Серватка:

Я видел, что словаки Беларуси предложили какой-то проект.

Я рад, что развивается туризм. Это тоже бизнес.

Юрий Козиятко:

Я вот вижу, у Вас книга, я подсмотрел, «Живая вода». Рассказывает о курортах Словакии. Там в предисловии «словак пришел к Богу. Бог уже раздал всем клочки земли, всем народам. А словак пришел последний, и Бог говорит: «Что же тебе дать?» Посмотрел и говорит: «Ну, вот маленький кусочек. Я его специально оставил для того, чтобы отдыхать, ездить в отпуск. Вот забирай и живите там!». И так словакам повезло - они получили уникальную природу, уникальную территорию! Да?

Я был в Словакии. Знаю, что у вас действительно красиво!

Мариан Серватка:

Спасибо, что прочитали.

Знаете, мы говорим, что Словакия - красивая, наши термальные источники - самые лучшие в мире! И это сказала госпожа редактор из Беларуси, «Словакия глазами белоруса». Мы говорим о легенде, которую я люблю.

Страны, которые пришли раньше, перед словаками, тоже получили хорошие земли. Я уверен, что Беларусь была перед нами, получила тоже хорошую землю! Но тоже без моря и без гор, но землю, которая имеет свои плюсы, еще неизвестные в мире.

Самый большой издатель в мире Бедекр сделал список самых интересных стран мира на будущий год. И между ними, на пятом месте, появилась Словакия. Это был для нас позитивный шок.

Уже все всё видели. Не были еще, может, в Беларуси, не были в Словакии. Туризм мировой будет открывать те страны, которые неизвестны.

Дай Бог бум туристов.

Юрий Козиятко:

Я смотрю, вы - молодцы! Я как-то ехал на машине из Закопане польского в Словакию, переехал перевал, въехал в Словакию, и кругом гольф-поля. Гольф, гольф, гольф! Это же богатые люди, относительно богатые будут приезжать и играть! В Беларуси тоже сейчас первое гольф-поле начали строить.

Белорусы, может, не такие богатые, может, не все ездят к вам играть в гольф. А покататься на лыжах, ясно, подкрепить свое здоровье, сколько белорусов сегодня выезжает в Словакию? И сколько словаков приезжает в Беларусь?

Мариан Серватка:

Не имеем информации точно, сколько белорусов едут, потому что мы даем шенгенские визы. Некоторые белорусы уже имеют шенгенские визы. И поэтому не надо им словацкие. Мы даем где-то четыре тысячи виз. И среди них есть много натуральных туристов.

Юрий Козиятко:

Можно предположить, что четыре тысячи белорусов, ну, как-то мимоходом.. или заезжают в Словакию! А из Словакии? Наверное, меньше все-таки к нам приезжают?

Мариан Серватка:

Я думаю, что меньше. Там надо еще поработать.

Я уверен, что можно представить Беларусь и в Словакии, и в других странах. Вы знаете: агротуризм, замки, охота, так далее…

Юрий Козиятко:

А вот Вы сами, если бы рассказывали, хотели кого-то пригласить в Беларусь, что бы Вы рассказали? Что Вам понравилось в Беларуси?

Мариан Серватка:

Чисто, спокойно…

Юрий Козиятко:

Нет! Чисто, спокойно, да. А вот куда приехать?

Мариан Серватка:

Я им советую ваши озера. Озера, где можно отдохнуть.

Юрий Козиятко:

И обязательно сходить на матч «Слован» - «Динамо-Минск»!

Мариан Серватка:

Да, это тоже.

Юрий Козиятко:

В КХЛ ваша команда играет!

Мариан Серватка:

Это да.

Юрий Козиятко:

Очень радостно, что первый матч в этом сезоне «Динамо-Минск» выиграло именно у «Слована»!

Мариан Серватка:

Да.

Юрий Козиятко:

Но сейчас в этой турнирной таблице, вы, по-моему, чуть-чуть повыше, чем мы.

Мариан Серватка:

Нехорошо. (улыбается) Мне было очень смутно, когда [мы проиграли].

Но, я думаю, перед нами чемпионат мира. Там можно тоже [выиграть]. Я бы хотел, чтобы в финале играла Беларусь со Словакией.

Юрий Козиятко:

(усмехается)

Кстати, словацкая команда на чемпионат мира, наверное, приедет. А приезжает еще на Рождественский турнир президентский, который каждый год организуется!

Мариан Серватка:

Да, это уже традиция. В прошлом году были чехи, наши не были. Наши приезжают. Чемпионат имеет свою атмосферу, встречаются старые друзья. Хорошая идея.

Когда я характеризую своим друзьям Беларусь, то говорю о поддержке спорта. Я вижу много молодежи, которая имеет возможность [заниматься]. Люди, которые приезжают сюда, это видят. Это здоровье народа.

Юрий Козиятко:

Ну, я, вот, на хоккее Вас замечал иногда! Вы азартный человек вообще в жизни? Вы человек азартный? Любите какие-то азартные игры, такие? Ну, не только хоккей, может, в казино ходите!?

Мариан Серватка:

В казино нет, но в хоккей играл когда-то. В средней школе, в гимназии играл, потом получил шайбой в нос! Теперь люблю хоккей.

Я посетил Минск-арену, еще когда шла стройка.

Юрий Козиятко:

Ждали, когда же.. сыграют словаки!

Мариан Серватка:

Да, и потом…

Юрий Козиятко:

Хочу спросить о Ваших интересах. Вот, чем Вы в жизни еще интересуетесь? И в Беларуси чем Вы в свободное время занимаетесь?

Мариан Серватка:

Люблю спорт. Значит, чуть-чуть играю в футбол.

Имел дачу в деревне в Словакии. Там было много деревьев, овощей. И с супругой мы делали иногда вино. Помню, мои соседи пришли, не хотели верить, сказали: «Где это купил?». Вино тоже требует, чтобы вы с ним играли. Это, как женщина. Знаете, когда ты ее любишь, то она потом любит тебя. И вино тоже потом подходит.

Юрий Козиятко:

(усмехается)

Ну, в Беларуси, к сожалению, нет природных условий, чтобы рос хороший виноград для производства вина! Но есть какие-то другие продукты. Из белорусской кухни что Вам нравится?

Мариан Серватка:

Шашлык…

Юрий Козиятко:

Ну, шашлык - это не белорусский, это уже, скорее, кавказский какой-нибудь, или азиатский! Но все равно…

Мариан Серватка:

Драники - нет.

У нас лучше драники! Я думал, что…

А шашлык… Ясно, мир стал маленьким.

Есть много супов хороших белорусских, домашних.

Юрий Козиятко:

Супов?

Мариан Серватка:

Супов. Есть много белорусских супов, которые я люблю кушать с черным хлебом. Хороший хлеб. Самый лучший хлеб в мире.

Юрий Козиятко:

То есть у Беларуси тоже есть потенциал, есть что продать Словакии?

Мариан Серватка:

Да.

Юрий Козиятко:

Вот даже продукты питания Вы называете! Не знаю, суп…

Мариан Серватка:

Одна ваша водка появилась в Словакии. Я бы хотел, чтобы наше вино здесь было. У нас здесь большая культура вина.

Юрий Козиятко:

Ну, пиво уже ваше появилось в Беларуси!

Мариан Серватка:

Пиво есть.

Юрий Козиятко:

Я вот хотел спросить: почему словак пришел последним к Богу, где он был?! Может, он пиво «Златы базант» пил? (усмехается)

Мариан Серватка:

Не могу говорить плохо о своем народе, но не успел...не всегда мы...

Мы - скромный народ. Так, как в Беларуси. Но когда ты скромный, не всегда надо быть скромным. Скромные, поэтому мы ждали, пустили всех.

Юрий Козиятко:

Но в бизнесе нельзя быть скромным, поэтому вам надо активнее как-то к нам идти с инвестициями и нас тоже приглашать в Словакию!

Мариан Серватка:

Я чувствую, я знаю: есть потенциал по одной, по другой стороне. Мало использован потенциал.

Юрий Козиятко:

О том, какие скромные, может быть, честные люди-словаки, я вспомнил последнюю информацию: премьер-министр Словакии во время утренней пробежки нашел на набережной кошелек, полный денег! Вы слышали эту историю?

Мариан Серватка:

Нет…

Юрий Козиятко:

Не слышали? Я вот почитал на лентах.

И, ну, понятно, что он не забрал его. Он сейчас просит, чтобы тот, кто потерял деньги, позвонил. Премьер-министр готов отдать этот кошелек! Вроде, выборы прошли у вас. Это не предвыборный трюк!

Мариан Серватка:

А мы все такие, мы все такие…

Юрий Козиятко:

Честные, хорошие!

Мариан Серватка:

Так, как в Словакии, так и в Беларуси. Белорус бы тоже так сделал.

Юрий Козиятко:

Хорошо. Спасибо, господин посол. Спасибо, что вы ответили на все вопросы.