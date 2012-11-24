Провал арабской весны. В египетских беспорядках пострадали уже более сотни человек

Новости Египта. В Египте продолжаются демонстрации. Местом их проведения традиционно служит центральная площадь Каира. На Тахрире вырос палаточный лагерь. Для его ликвидации полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

В столкновениях со стражами порядка пострадали уже более сотни человек. Такое массовое недовольство у египтян вызвала политика властей, пришедших к управлению государством в результате "арабской весны".

Протесты в стране пирамид проходят уже несколько дней. Организаторы манифестаций заявляют, что выступления продолжатся. Туристам рекомендуется не покидать курортные зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.