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Провал арабской весны. В египетских беспорядках пострадали уже более сотни человек

24 ноября 2012 15:49
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Новости Египта. В Египте продолжаются демонстрации. Местом их проведения традиционно служит центральная площадь Каира. На Тахрире вырос палаточный лагерь. Для его ликвидации полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. 

В столкновениях со стражами порядка пострадали уже более сотни человек. Такое массовое недовольство у египтян вызвала политика властей, пришедших к управлению государством в результате "арабской весны".

Протесты в стране пирамид проходят уже несколько дней. Организаторы манифестаций заявляют, что выступления продолжатся. Туристам рекомендуется не покидать курортные зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки в Египте # Фотофакт

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