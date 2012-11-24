В Пакистане взорвалась бомба. Четверо детей погибло

Новости Пакситана. В результате взрыва бомбы на северо-западе Пакистана погибли как минимум 7 человек. В том числе четверо детей. Ранения получили около 20. Объектом атаки террористов стало шествие местных шиитов.

По данным полиции, взрывное устройство было приведено в действие с помощью телевизионного пульта, так как мобильные сети отключены в целях повышения безопасности. Теракт произошел в регионе, где очень активны радикальные сунниты, которые выступают против шиитов — другого мусульманского движения.

Ранее на этой неделе от рук боевиков в Пакистане погибли более десяти человек. Кроме того, террористы пригрозили еще большим числом взрывов и нападений в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.