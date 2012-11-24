Противостояние Израиля и Сектора Газы. Итоги недельного обмена ракетными ударами

Затишье наступило в Израиле после недельного обмена ракетными ударами. Убиты несколько израильтян и более 160 палестинцев. Но палестинцы считают, что они победили.

«Затишье в обмен на затишье». Таков принцип перемирия, заключенный между израильскими властями и палестинской группировкой ХАМАС. Здесь, в Израиле, на самом деле сейчас все спокойно. Не слышны звуки воздушных сирен, не вызывают панику у жителей ракетные удары со стороны Сектора Газа. Местные жители полагаются на «железный купол». Так называется система противоракетной обороны, способная задержать свыше 90% воздушных целей – во всяком случае, так утверждают ее разработчики.

Активный обмен ракетными ударами между Израилем и палестинским движением ХАМАС длился ровно неделю. За это время погибли более 160 палестинцев и пять израильтян. Некоторые из ракет, выпущенных боевиками ХАМАС, впервые достигли Тель-Авива и Иерусалима. По признанию лидера ХАМАС Халеда Машаля, часть оружия палестинцы получили из Ирана.

Стороны конфликта помимо всего прочего понесли и существенные финансовые потери. Экономика Палестины лишилась примерно 10% от своего годового бюджета. На операцию «Облачный столп» Израиль потратил сумму, которая исчисляется десятками миллионов долларов. К примеру, перехват одной только палестинской ракеты стоит почти 40 тысяч долларов.

Наземная операция не началась, однако для ее подготовки израильское правительство дало разрешение на призыв в армию 75 тысяч резервистов. Сейчас резервисты возвращаются обратно, а вот силы регулярной армии остаются в состоянии повышенной готовности.

За полдня до объявления перемирия в столице Израиля Тель-Авиве был взорван пассажирский автобус. Пострадало свыше 20 человек. Уже через несколько часов организаторы теракта были найдены и арестованы, а исполнитель теракта сознался в содеянном.

Вообще, по мнению аналитиков, «худой мир» может в любой момент перерасти в полноценный вооруженный конфликт. В Палестине прекращение огня называют победой. А в самом Израиле очень много недовольных слишком мягкой политикой властей и армии.