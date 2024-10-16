Чем Беларусь может быть полезна ШОС? Подводим итоги Совета глав правительств организации

Беларусь сделала продуманный выбор в пользу членства в ШОС, обладающей созидательным потенциалом. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна впервые участвует в диалоге на равных в качестве полноправного участника организации. Для нас это новые возможности на международной площадке, которая играет важную роль в геополитических реалиях. Чем Беларусь может быть полезна ШОС? С полей форума – репортаж Глеба Прокофьева.

Участники Совета прибывают на заседание. С первых минут атмосфера дружбы и взаимопонимания. Впрочем, укрепление взаимного доверия и добрососедства – одна из ключевых целей создания ШОС. Изначальной задачей объединения было обеспечение стабильности вдоль границы Китая и бывших советских республик – России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Сегодня палитра взаимных интересов намного шире, вдвое выросло и число участников организации. Во время нынешней встречи обсуждали перспективы и меры по углублению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в новых условиях.

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:

Участие представителей всех членов ШОС в этом мероприятии свидетельствует о крепости связей между нашими странами. Ожидаем, что этот саммит поспособствует социально-экономическому развитию стран-участниц, а также продвижению мира и стабильности в регионе. Сегодня между государствами ШОС полное взаимопонимание, в отличие от многих других международных площадок. Теперь ее уже называют крепкой десяткой. Напомним, летом 2024 года Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. В этот раз впервые говорим с трибуны как полноправные участники организации.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Искренне благодарим каждую из стран за помощь и поддержку, оказанные в ходе нашего вступления в ШОС. Беларусь сделала осознанный выбор в пользу членства в организации, обладающей созидательным потенциалом, основанным на принципах взаимного доверия и взаимной выгоды государств, которые с уважением относятся к разнообразию культур и отдают приоритет совместному развитию. Безусловно, вступление в ШОС принесло пользу Беларуси. Это возможность участвовать в дипломатических мероприятиях наравне с крупнейшими мировыми игроками. А значит, возможность влиять на ключевые решения в глобальной повестке. То есть мы в эпицентре международной жизни и с еще более высоким статусом, подкрепленным статусом ШОС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанный на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Позвольте заверить вас, что Беларусь будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в нашей организации. Вы абсолютно не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний опыт наблюдателя в ШОС. Устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами Шанхайской организации сотрудничества.

ШОС заинтересована в том числе в реанимации международной архитектуры безопасности. Александр Лукашенко тогда же напомнил про хартию многополярности. И с этой точки зрения ШОС также выигрывает от вступления нашей страны в организацию. Мы, пожалуй, больше остальных заинтересованы в мире (у наших границ ведутся боевые действия, погибают не чужие нам украинцы), и мы же в Минске уже этой осенью проведем очередную конференцию по евразийской безопасности. Так, Беларусь – мост ШОС в Европу. Возможность приобщить к разговору по всем насущным вопросам и европейские страны. Роман Головченко:

Беларусь – это страна с высокопроизводительным сельским хозяйством, развитыми аграрной наукой, сельхозмашиностроением, пищевой промышленностью, а также один из ведущих производителей удобрений. Все это создает предпосылки для успешного взаимодействия в области продовольственной безопасности. У нас есть опыт и наработки в IT-сфере, серьезные наработки в области науки, промышленности, энергетики. Уверен, что использование нашего потенциала на этих направлениях даст хорошую синергию.

И это не весь список возможных направлений эффективного взаимодействия. Мы принимаем участие в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг».

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Важное для нас направление – логистика на пространстве ШОС. Предлагаем продвигать на площадке организации тематику транспортной взаимосвязанности. Необходимо развивать новые логистические схемы и маршруты, а также создавать транспортные коридоры, избегая излишних барьеров. Головченко: решения по обеспечению мира должны приниматься мнением глобального большинства.

Перед государствами объединения стоит задача достижения технологического суверенитета. Важно использовать возможности всех стран – участниц ШОС для наращивания промышленной кооперации. Михаил Мишустин, председатель правительства России:

Настрой на совместное движение у нас есть, что подтвердили итоги мероприятий на полях международной выставки «Иннопром» в июле в Екатеринбурге в России. Их соорганизаторами выступили секретариат и деловой совет ШОС. Мы прорабатываем вопрос о проведении серии круглых столов по реализации национальных промышленных политик, применению электронных платформ, производственных новаций и новых материалов, а также стандартизации в сфере IT-решений. Рассчитываем на участие всех партнеров.