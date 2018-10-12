Центр союзной политики: в Могилёве ожидают приезд Александра Лукашенко и Владимира Путина

Новости Беларуси. Могилев сегодня – центр союзной политики. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина – главная тема дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ Лидеры двух стран примут участие в V Форуме регионов Беларуси и России. Еще накануне он собрал несколько тысяч гостей – это, без преувеличения, деловая элита двух стран. В центре внимания сторон – аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность. Екатерина Жилянина следит за событиями в Могилеве.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Сегодня в Могилеве ждут приезда двух Президентов. Главным событием дня, как впрочем и самого форума, станет пленарное заседание. На нем обозначат и обсудят приоритеты сотрудничества наших регионов. Так вот, участие в заседании, как ожидается, примут Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Двусторонние переговоры также запланированы. По сути, за месяц-полтора это третья личная встреча глав государств. Сочи, Душанбе, и вот сейчас Могилев. Кроме того Александр Лукашенко и Владимир Путин общались по телефону. Закономерно, если одной из главных тем на сей раз станет дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства. «Могилёвлифтмаш» заключил сделку с российской компанией на 500 млн российских рублей Форум регионов – это, прежде всег,о масштабнейшее событие для союза Беларуси и России.

Но не исключено, что политики продолжат обсуждение и других актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Многие из них, впрочем, уже согласовали. Обсуждались ранее и поставки нефтепродуктов, есть информация уже и о подписании протокола с согласованными балансами.

Здесь же, на полях форума, еще раз подтвердили договоренности о поставках продовольствия. Финансы, промышленная кооперация – все эти темы главы государств затрагивали в ходе предыдущих переговоров. Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович посетили выставку-ярмарку на Форуме регионов в Могилёве Вчерашний же день на форуме прошел весьма продуктивно. Подписаны многомиллионные контракты. Подготовили солидный портфель предложений для политиков и парламентарии.