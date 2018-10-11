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12 октября Александр Лукашенко и Владимир Путин выступят на пленарном заседании V Форума регионов

11 октября 2018 18:59
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Новости Беларуси. В основных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, которые пройдут в Могилеве 12 октября, участие примут главы двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 октября Александр Лукашенко и Владимир Путин выступят на пленарном заседании V Форума регионов-1

Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин выступят на пленарном заседании. Его будет предварять личная встреча лидеров. Они обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

«У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ

# V Форум регионов Беларуси и России # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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