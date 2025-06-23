Быстрых решений быть не может! Лазоркина рассказала о вариантах развития конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, в ночь на 22 июня, в результате операции «Midnight Hammer», были атакованы подземный завод по обогащению урана Фордо, центр обогащения в Натанзе и Исфаханский ядерный исследовательский центр. Для ударов использовались стратегические бомбардировщики, крылатые ракеты «Томагавк» и противобункерные бомбы. Нанеся ракетные удары по этим ядерным объектам, Вашингтон открыто вступил в конфликт Израиля с Ираном и тем самым еще больше обострил напряжение в зоне эскалации. Это с одной стороны, а с другой – с этой атакой связано немало странностей. Как и вообще с действиями американского президента Трампа в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, накануне бомбардировок иранских ядерных объектов в течение суток в западных СМИ происходили утечки, что авиаудар готовится, а также указывался тип самолетов и возможные цели. В результате Иран смог эвакуировать ядерное топливо и оборудование как минимум из ядерного центра в Фордо, что после нанесения ударов подтвердили как иранские источники, так и пресса, связанная с Демпартией США – например, Нью-Йорк Таймс. Сложно сказать, была ли утечка намеренной, однако Трамп таким образом создал прецедент для выхода США из войны. Формальная цель – уничтожение ядерной программы, была американцами якобы выполнена. Но больше похоже на то, что США и Израиль попросту не видят для себя иных путей выхода из конфликта, который грозит стать многолетним и затяжным.

Один из ключевых факторов эскалации сейчас – возможное закрытие Ираном Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива. Это может вызвать серьезные последствия для мировой экономики. В частности – привести к энергетическому кризису в Европе и росту цен внутри США. Также в ходе конфликта Иран применил новые типы ракет – гиперзвуковые, а еще изделия, у которых разделяются головные блоки. Ранее считалось, что Иран не имеет таких технологий, поэтому ПВО Израиля в ряде случаев оказалось беспомощным. При этом Иран заявил, что начнет наносить аналогичные ракетные удары и по американским базам в регионе.