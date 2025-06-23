Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси: Для Беларуси как страны, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, абсолютно понятны те тяжелейшие последствия, к которым могут привести бомбардировки ядерных объектов на территории Ирана. Считаем, что единственным устойчивым решением является дипломатический путь и соблюдение международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевской конвенции 1949 года.

Разрушительные удары продолжают сотрясать ближневосточный регион. Спустя 17 часов после американского обстрела иранских ядерных объектов, Израиль также провел две серии атак по военным и гражданским зданиям Ирана. Поступают сообщения о взрывах в Тегеране и других регионах. В ответ на атаку Иран нанес десятки ударов по крупным городам Израиля.

Вместе с тем сообщается, что военная база США на северо-востоке Сирии подверглась нападению Ирана. За океаном опасаются, что следующей целью станет американский объект в Ираке. В самих Штатах людей предупредили о возрастающей угрозе терактов из-за вмешательства США в военный конфликт. Отмечу, что действия Дональда Трампа уже осудили в конгрессе, а также на проведенном позже заседании Совета безопасности ООН. После американской атаки МИД Ирана заявил, что Тегеран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов государства. Министр иностранных дел Ирана 23 июня прилетел в Москву.