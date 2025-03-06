Защитник геев Рафал Тшасковски или писовец Кароль Навроцки, маршал сейма Шимон Головня или вице-маршал сената Магдалена Беят – все они будут играть по американским правилам. А американские правила просты – «наклоняй и властвуй», что очень хорошо показала «поза Дуды у Трампа» еще в первую каденцию Дональда. Или вот сейчас, в самом начале второй – судьба злого украинского клоуна.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Жалко поляков. Грядущие польские выборы на самом деле не дадут польскому народу никакого выбора. Та самая демократия, которой они напоказ так гордятся, и не даст им сменить власть на разумную, на народную, на свою.

Побив многие горшки с восточными соседями, утратив возможности транзитной страны, перестав быть важным (пусть и санитарным) кордоном на торговых путях, а также непрестижной (но так необходимой и финансово прибыльной) «прихожей Европы», Польша рискует скатиться в образ «самого больного человека континента».

И произойдет это сразу же, как только прекратится американская поддержка. А она, судя по резкости Трампа и ревизиям Маска, может быть остановлена не то что в три дня – в три щелчка. Как румынские выборы – помните?

Так что правильно поляки осознают: вся надежда – только на самих себя. На свои руки и головы. И на пожарных со скорой помощью, врачами и сестричками рядом. Будем надеяться, когда-нибудь до них дойдет: и на добрых соседей. К которым, даже если ты историю не знаешь, не относятся ни чехи, ни немцы, ни литовцы.