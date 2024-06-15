Тищенко: ядерное оружие мало поставить на баланс, мало его обслуживать, с ним нужно уметь работать
Тактическое ядерное оружие остается основным гарантом мира и стабильности на белорусской земле. Вооруженные Силы нашей страны совместно с российскими военными продолжают отработку применения нестратегических ядерных боеголовок. Подразделения приступили ко второму этапу учений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценке специалистов, обстановка на полигонах максимально приближена к боевой, вопросы условности исключены.
Серьезность учений обусловлена в первую очередь объектом: ядерное оружие – самое смертоносное; во-вторых, геополитической обстановкой, в частности, напряженностью на границе с Беларусью. В течение текущего года страны НАТО провели целую серию учений, которые сводятся к одному – концентрации войск на рубежах Союзного государства. Причем концентрация имеет системный характер: не просто переброска западных войск на Восток, но и создание всей необходимой профильной инфраструктуры.
Нельзя забывать и про милитаризацию восточных стран – участниц Североатлантического блока, а также публичные обсуждения вторжения на территорию Беларуси и свержение российского руководства. В этих условиях тактическое ядерное оружие – самый надежный фактор сдерживания. При этом, как неоднократно подчеркивал Главнокомандующий Беларуси – Александр Лукашенко, ядерный потенциал будет реализован только в качестве ответной меры на агрессию.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Оружие мало поставить на баланс, мало его обслуживать, с ним нужно уметь работать. Оружие, признанное главным фактором сдерживания, должно быть в надежных, опытных руках, и квалификация наших специалистов должна соответствовать той ответственности, которую мы приняли вместе с этим оружием. Второй момент – это то, что мы интегрируемся с помощью учений в структуру ядерной триады России и тоже участвуем в системе не только регионального, но и глобального сдерживания тех вопросов, которые угрожают нашей безопасности.
Как отмечают эксперты, нынешние совместные учения не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, в отличие от учений НАТО. Беларусь и Россия являются составными частями Союзного государства и у нас общий периметр обеспечения военной безопасности. Что касается Североатлантического блока, их программа по размещению и хранению ядерного арсенала предусматривает, что страны, которые не имеют ядерного вооружения, могут разместить таковое на своей территории, а также участвовать в связанных с этой сферой учениях.