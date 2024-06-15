Тищенко: ядерное оружие мало поставить на баланс, мало его обслуживать, с ним нужно уметь работать

Тактическое ядерное оружие остается основным гарантом мира и стабильности на белорусской земле. Вооруженные Силы нашей страны совместно с российскими военными продолжают отработку применения нестратегических ядерных боеголовок. Подразделения приступили ко второму этапу учений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценке специалистов, обстановка на полигонах максимально приближена к боевой, вопросы условности исключены.

Серьезность учений обусловлена в первую очередь объектом: ядерное оружие – самое смертоносное; во-вторых, геополитической обстановкой, в частности, напряженностью на границе с Беларусью. В течение текущего года страны НАТО провели целую серию учений, которые сводятся к одному – концентрации войск на рубежах Союзного государства. Причем концентрация имеет системный характер: не просто переброска западных войск на Восток, но и создание всей необходимой профильной инфраструктуры.