Рыбаков на заседании ООН: Беларусь предлагает считать незаконные санкции актами агрессии
Беларусь предлагает считать незаконные ограничения не просто экономическим терроризмом, а актами агрессии. Такое заявление, выступая на заседании ООН, сделал постоянный представитель нашей страны при Организации – Валентин Рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своей речи спикер привел немало примеров того, как политика США и ЕС разрушала экономику разных государств, а иногда могла стоить жизни. Речь о медицинском оборудовании и лекарствах, которые доставлять в Беларусь в нынешней обстановке стало труднее. Впрочем, наша страна справилась и с этим вызовом. Мы оперативно нашли замену всем необходимым препаратам. Однако сам факт того, что Запад не остановится ни перед чем в попытках подавить суверенное государство, вызывает опасения.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:
Доказано, что санкции оказывают влияние в первую очередь на самых уязвимых граждан, но при этом затрагивают в разной степени все население стран. У тех, кто придумывает односторонние санкции, нет головы. У тех, кто их применяет, нет сердца. А у тех, кто санкции оправдывает, нет совести. Очень печально, что у некоторых все эти три качества сочетаются.
ООН не может заставить государства отменить их односторонние санкции, но всегда была и остается своего рода «моральным компасом» в этом отношении. Однако надлежащим образом проблему в организации не обсуждали последние 14 лет. Беларусь была в числе инициаторов диалога и не раз обращалась с подобным предложением к ООН. Ведь не только наша страна стала заложником ограничительных мер. Проблема носит международный характер и незаконность такого инструмента давления отмечают в том числе территориально далекие от Беларуси страны.