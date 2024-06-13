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Рыбаков на заседании ООН: Беларусь предлагает считать незаконные санкции актами агрессии

13 июня 2024 19:54
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Беларусь предлагает считать незаконные ограничения не просто экономическим терроризмом, а актами агрессии. Такое заявление, выступая на заседании ООН, сделал постоянный представитель нашей страны при Организации – Валентин Рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбаков на заседании ООН: Беларусь предлагает считать незаконные санкции актами агрессии-1

В своей речи спикер привел немало примеров того, как политика США и ЕС разрушала экономику разных государств, а иногда могла стоить жизни. Речь о медицинском оборудовании и лекарствах, которые доставлять в Беларусь в нынешней обстановке стало труднее. Впрочем, наша страна справилась и с этим вызовом. Мы оперативно нашли замену всем необходимым препаратам. Однако сам факт того, что Запад не остановится ни перед чем в попытках подавить суверенное государство, вызывает опасения.

Рыбаков на заседании ООН: Беларусь предлагает считать незаконные санкции актами агрессии-4

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:
Доказано, что санкции оказывают влияние в первую очередь на самых уязвимых граждан, но при этом затрагивают в разной степени все население стран. У тех, кто придумывает односторонние санкции, нет головы. У тех, кто их применяет, нет сердца. А у тех, кто санкции оправдывает, нет совести. Очень печально, что у некоторых все эти три качества сочетаются.

Рыбаков на заседании ООН: Беларусь предлагает считать незаконные санкции актами агрессии-7

ООН не может заставить государства отменить их односторонние санкции, но всегда была и остается своего рода «моральным компасом» в этом отношении. Однако надлежащим образом проблему в организации не обсуждали последние 14 лет. Беларусь была в числе инициаторов диалога и не раз обращалась с подобным предложением к ООН. Ведь не только наша страна стала заложником ограничительных мер. Проблема носит международный характер и незаконность такого инструмента давления отмечают в том числе территориально далекие от Беларуси страны.

# ООН # Валентин Рыбаков

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