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Александр Лукашенко поздравил генсекретаря ШОС по случаю 23-летия со дня образования организации

15 июня 2024 10:32
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ШОС отмечает 23-ю годовщину со дня своего образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю Президент Беларуси направил поздравление генеральному секретарю организации Чжан Мину.

Александр Лукашенко поздравил генсекретаря ШОС по случаю 23-летия со дня образования организации-1

Как отметил Александр Лукашенко, ШОС – сегодня одна из самых влиятельных структур формирующегося многополярного мира. Это эффективная платформа для равноправного партнерства в политическом, экономическом и гуманитарном измерениях. Уже совсем скоро страна станет 10-м полноправным членом ШОС. Как ожидается, это произойдет на июльском саммите организации в Астане. И как подчеркнул белорусский лидер, мы твердо нацелены внести практический вклад в сотрудничество по самым разным вопросам: евразийская безопасность, устойчивое развитие, транспортная взаимосвязанность, промышленная кооперация, гуманитарные контакты, а также противодействие трем силам зла – сепаратизму, экстремизму и терроризму.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Чжан Мин

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