Александр Лукашенко поздравил генсекретаря ШОС по случаю 23-летия со дня образования организации

Как отметил Александр Лукашенко, ШОС – сегодня одна из самых влиятельных структур формирующегося многополярного мира. Это эффективная платформа для равноправного партнерства в политическом, экономическом и гуманитарном измерениях. Уже совсем скоро страна станет 10-м полноправным членом ШОС. Как ожидается, это произойдет на июльском саммите организации в Астане. И как подчеркнул белорусский лидер, мы твердо нацелены внести практический вклад в сотрудничество по самым разным вопросам: евразийская безопасность, устойчивое развитие, транспортная взаимосвязанность, промышленная кооперация, гуманитарные контакты, а также противодействие трем силам зла – сепаратизму, экстремизму и терроризму.