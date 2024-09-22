Прямой эфир

Украинский политик: и белорусской народ, и Лукашенко продемонстрировали свою стойкость

22 сентября 2024 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новую холодную войну как схватку спецслужб обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Украинский политик: и белорусской народ, и Лукашенко продемонстрировали свою стойкость -2

Спиридон Килинкаров, украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов: 
Если есть какой-то сценарий, который прописан Западом и мы о нем знаем, то, конечно, наша задача изменить этот сценарий. Я хочу вам сказать, что Беларусь и Александр Григорьевич здесь ключевые фигуры. Сценарий был у Запада совершенно другой. Воевать с Россией сегодня должны были Украина, Молдова, Беларусь – все должны были, если бы удался этот госпереворот, который они пытались осуществить в Беларуси. Этот сценарий у них провалился потому что и белорусской народ, и Александр Григорьевич продемонстрировали свою стойкость в защите своей государственности и суверенитета. А так они бы уже прописали сценарий и отправили бы нас всех на войну: до последнего украинца, до последнего белоруса. Это вполне вписывается в их планы. Выйдем ли мы на прямую конфронтацию с Западом – рано или поздно, конечно, выйдем.

# Спиридон Килинкаров # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский уже не нужен – корреспондент RT о планах западных спецслужб
22 сентября 2024 19:45

Зеленский уже не нужен – корреспондент RT о планах западных спецслужб

Сможет ли Украина получить разрешение на удары вглубь России – мнения экспертов
22 сентября 2024 19:17

Сможет ли Украина получить разрешение на удары вглубь России – мнения экспертов

Воскресенский: на Западе играют с огнём – пожар этого конфликта может перекинуться и на соседние страны
22 сентября 2024 13:47

Воскресенский: на Западе играют с огнём – пожар этого конфликта может перекинуться и на соседние страны