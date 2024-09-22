Спиридон Килинкаров, украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов:

Если есть какой-то сценарий, который прописан Западом и мы о нем знаем, то, конечно, наша задача изменить этот сценарий. Я хочу вам сказать, что Беларусь и Александр Григорьевич здесь ключевые фигуры. Сценарий был у Запада совершенно другой. Воевать с Россией сегодня должны были Украина, Молдова, Беларусь – все должны были, если бы удался этот госпереворот, который они пытались осуществить в Беларуси. Этот сценарий у них провалился потому что и белорусской народ, и Александр Григорьевич продемонстрировали свою стойкость в защите своей государственности и суверенитета. А так они бы уже прописали сценарий и отправили бы нас всех на войну: до последнего украинца, до последнего белоруса. Это вполне вписывается в их планы. Выйдем ли мы на прямую конфронтацию с Западом – рано или поздно, конечно, выйдем.