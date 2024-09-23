Той самой Украины нет и уже никогда не будет – Спиридон Килинкаров об Украине после СВО

Спиридон Килинкаров, украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов:

Знаете, мне трудно представить вообще какую Украину мы получим после завершения конфликта. Вы сказали о том, что Беларусь приютила 200 тысяч украинцев. Они себя чувствуют в полном здравии, они получают все необходимые услуги, которые предоставляет государство. Они живут под мирным небом. В России огромное количество украинцев, которые чувствуют себя абсолютно спокойно, свободно и в полной безопасности. А вот что делать с теми людьми, которые остались на территории Украины, которые не имеют возможности уехать с этой территории? Я, например, не знаю какое количество людей покинут эту страну в случае, если откроют границы. Я уверен, что подавляющее большинство из тех, у кого есть хоть какие-то возможности, но они находятся на территории Украины, покинут эту территорию немедленно. А вот может быть часть людей, которые еще помнят ту Украину, в которой мы жили, наивно подумает, что они вернутся в ту самую Украину, которая у нас была. Той самой Украины нет и уже никогда не будет. А вот что касается Украины будущей, если она будет, во многом будет зависеть от того, как, когда и чем закончится специальная военная операция. Потому что планы украинской власти очень дальновидные, они планируют воевать еще три года, как минимум. У них стратегия долгой войны рассчитана до 2028 года. Они для того, чтоб удержать свою власть, свою монополию на власть, будут готовы это делать еще бесконечно долго. Вопрос в том, насколько долго, исходя из человеческих ресурсов, которым обладает Украина, они способны вести эту войну. То, что Запад заявил «до последнего украинца», ну, их это устраивает. Не уверен, что это устраивает подавляющее большинство украинцев, но их об этом никто не спрашивал.