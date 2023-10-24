В период правления Туска Польша жила в лучших условиях. Как сегодня поляки выбирают власть?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Интересно, как избиратель делает свой выбор? Потому как для некоторых, действительно, Туск является продуктом Сороса, глобалистских элит. Безусловно, есть угроза навязывания традиционной, классической по восприятию человека и мира Польши. Глобалистских идей, которые действительно для многих чужды. Но в данном случае они отдают предпочтение гражданской позиции, потому что и воинствующая риторика многих утомила, которую мы слышим ежедневно и уст того же Моравецкого, Дуды.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я бы, наверное, сказал так. Мы не можем полностью спрогнозировать, на основании чего делает выбор простой поляк, потому что мы там не живем, мы не знаем эту обстановку. Но взгляд со стороны позволяет говорить о том, что сегодня Польша расколота. Расколота не реально, а ментально. Есть практически 40 на 40, плюс дополнительные какие-то составляющие. Эти 40 % – это те люди, которые придерживаются практически радикальных позиций. И тут разрыв не только ментальный, не только географический, не только экономический. Здесь появились составляющие, о которых раньше Польша даже думать не могла. Она, в принципе, единое государство. Большинство – поляки, правильно было сказано, католики с соответствующими ценностями.

Государство таким образом раскачали, показали. настолько его сделали европейски зависимым, что сегодня им самим приходится защищать свою идентичность. И на удивление, «Право и справедливость», которую сейчас крестят справа налево, является той силой, которая отстаивает, во всяком случае в глазах поляков, эту идентичность и историчность. Да, они играют на национализме. Да, они очень сильно разыгрывают карту военную. Но в то же время они пытаются оторваться от протектората Европы и диктата Европы. Конкретного диктата в экономической сфере, в других областях, в том числе и в социальной сфере.

И вот этот гей-парад и все остальное – это то, что разрывает в том числе польское общество, не каждый готов на это. «Право и справедливость» давно у власти. Уже она немножечко надоела людям. И самое главное в другом. Туск, который был перед этим премьер-министром, в его период правления Польша жила в лучших условиях. Обстоятельства были другие. Были хорошие отношения с Востоком, она была транзитным государством, получила дотации от Евросоюза. То есть реально люди об этом помнят.

Тогда было лучше. И сегодня каждый из поляков голосует ничем иным, как собственным карманом. И будущим, которое оно видит для своих людей – детей, внуков и так далее. Здесь есть надежда на новое, но в то же время есть понятие того, что это новое может сделать хуже стране и лично гражданину.

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