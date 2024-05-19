Как покушение на Фицо повлияет на выборы в Европарламент? Мнение политика из Словакии

Состояние премьер-министра Роберта Фицо, нынешние геополитические позиции Китая, а также другие наиболее заметные события из мира политики обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Михал Радачовский, политик, член партии «Словацкий патриот»:

Это ужасно, что произошло в Словакии. Мы, конечно, осуждаем этот теракт в отношении премьер-министра Фицо.

Недавно я слышал новости из бельгийской газеты. Приводили статистику, что более 50 % словаков поддерживают победу России в так называемой российско-украинской войне. Утверждали, что по этому вопросу происходит раскол словацкого общества. Это основная причина покушения на премьер-министра Фицо. Наша партия «Словацкий патриот» – мы считаем, что такое понимание неверно. Мы не поддерживаем победу какой-то конкретной страны в этом конфликте, мы за мир между Украиной и Россией. Международное сообщество должно прилагать усилия для того, чтобы между нациями существовали взаимное уважение и мир. И это возможно лишь без участия США, которые имеют свои интересы в этом мире.

Как эта ситуация повлияет на предстоящие выборы в Европарламент?

Михал Радачовский:

Надо подождать еще несколько дней как минимум, посмотреть, каковы будут результаты расследования этого инцидента, что выяснится в отношении человека, который предпринял попытку покушения.

Насчет коалиционной партии в Словакии, я думаю, что у них будет сейчас больше поддержки. Это может негативно сказаться на лидерах словацкой оппозиции на предстоящих выборах, потому что в последние дни, недели, даже месяцы они распространяли атмосферу ненависти, они пытались вытолкнуть людей на улицы, чтобы они устраивали демонстрации против Роберта Фицо. Это очень опасное настроение. Мы видели, к чему это все привело.

Читайте также:

Бузин: Беларусь и Китай выстраивают отношения, базируясь на концепции разумного прагматизма

Политолог о нападении на Фицо: это сугубо политическое преступление, конфронтация завершилась преступным эпизодом

Бузин: механизмы свободной торговли, на которых зиждется западный мир, не работают сегодня