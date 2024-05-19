Бузин: механизмы свободной торговли, на которых зиждется западный мир, не работают сегодня

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Механизмы свободной торговли, на которых зиждется весь западный мир и которые проводились на протяжении десятилетий, внедрялись в наше сознание, не работают сегодня. Нет никакой свободы, нет никакой свободной торговли. То, что мы видим на этих графиках, четко показывает, что, в принципе, этим процессом можно руководить, что сегодня и делают США.

Если в 2022 году импорт в ЕС из Китая достигал более 856 миллиардов евро, то буквально через год, когда пошли санкции… Тут надо хороший экономический анализ нужно проводить.

Вы посмотрите, что было на последней встрече Си Цзиньпина с Макроном. Пока Макрон и Си Цзиньпин говорили один на один, без третьих лиц, были одни заявления. Надо отдать должное, что они искали точки соприкосновения. В данном случае президент Франции выступал как самостоятельный игрок, как лицо, за которым страна. Он был суверенен. Но как только появилась Урсула фон дер Ляйен, и надо отдать должное Си Цзиньпину, он сразу же это почувствовал и четко переключился, ему начали ставить условия. Кто начал ставить условия? Представитель Евросоюза. Если вы не сделаете это, то вы готовьтесь: вам краны перекроют и так далее. Получается, главе серьезного государства, которое является сегодня одним из мировых лидеров, ставят ультиматум. И этот ультиматум напрямую увязан с той политикой, которую она проходит. И это очень не устраивает Китай.

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