Политолог о нападении на Фицо: это сугубо политическое преступление, конфронтация завершилась преступным эпизодом

Состояние премьер-министра Роберта Фицо, нынешние геополитические позиции Китая, а также другие наиболее заметные события из мира политики обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Словакия почти на пороге гражданской войны. Нападение на премьера Фицо было совершено по политическим мотивам. Такое заявление сделал глава МВД Словакии о покушении.
Сергей Станкевич, политик, политолог (Россия):
Это сугубо политическое преступление. Небольшая центральноевропейская страна Словакия – мирная, тихая, благополучная. 5,5 миллиона населения. Все при деле, все работают. Совершенно четкая перспектива развития. Никакой нужды и бедствий народных масс. Ничего такого, что провоцировало бы какой-то серьезный внутренний конфликт. Ничего этого нет. Это искусственно привнесенная политическая конфронтация, которая завершилась таким преступным эпизодом. К счастью, не трагическим.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Здесь стоит говорить о принципе «Кто не с нами, тот против нас». В чем смысл? Появился национальный лидер, который пытается защищать интересы собственного государства. Пытается проводить политику в интересах собственного народа. Пусть она имеет определенные особенности, однако это политический лидер, который претендует на самостоятельность. Допустить этого в сегодняшней Европе никто не хочет. Более того, четко показывает, демонстрирует, что это невозможно. Любой, кто попытается проводить самостоятельную политику, не застрахован от подобного развития событий. Поскольку Словакия небольшая страна, благополучная, именно в этой стране проведение подобного террористического акта, по-другому это назвать нельзя, направленного против высшего должностного лица государства, демонстрирует предел цинизма, на который могут пойти современные глобалисты для решения собственных задач. От этого развития событий не застрахован ни один лидер, который претендует на самостоятельность.