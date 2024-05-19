Политолог о нападении на Фицо: это сугубо политическое преступление, конфронтация завершилась преступным эпизодом

Состояние премьер-министра Роберта Фицо, нынешние геополитические позиции Китая, а также другие наиболее заметные события из мира политики обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Словакия почти на пороге гражданской войны. Нападение на премьера Фицо было совершено по политическим мотивам. Такое заявление сделал глава МВД Словакии о покушении.