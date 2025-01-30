Булавко о ПАСЕ: «Европейские политики пытаются превратить международные отношения в клоунаду»

А вот в странах так называемой западной демократии тема белорусских выборов стала поводом для спекуляций. И это несмотря на то, что один из основных демократических принципов – как раз невмешательство во внутренние дела суверенного государства. Сегодня электоральную кампанию в нашей стране обсудила Парламентская ассамблея Совета Европы. Само заседание было скорее формальным, а резолюция ожидаемой – результаты выборов не признавать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ принят единогласно: «за» проголосовали все 79 делегатов ПАСЕ. Тем самым проигнорировав волю белорусского народа, который самостоятельно выбирает свою дальнейшую судьбу. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Свое мнение европейские политики давно возвели в степень абсолюта и упорно навязывают его миру. В принятой 30 января резолюции также содержится настойчивая рекомендация всем европейским странам не признавать результаты выборов в Беларуси. В целом евробюрократы, сами того не желая, заседание ПАСЕ превратили в фарс. Ведь судили об электоральной кампании, в которой никто из них не принимал участия.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы знаете, то, что европейские политики пытаются превратить международные отношения в клоунаду – это грустно и печально. То, что они дают оценки событиям, в которых не принимали участия, – это тоже их не красит. Это больше прерогатива писателей фантастов, а не политических деятелей. Для нас глава государства абсолютно верно сказал, то абсолютно все равно на их оценочные показатели. Потому что сотни международных наблюдателей, которые непосредственно присутствовали на избирательных участках, которые общались с избирателями, которые присутствовали при подсчете голосов. Вот у них вопросов никаких не было, им все было понятно. И о степени демократичности и открытости нашей избирательной кампании. Всякого рода еврочиновники, принимая свои демократические на их взгляд решения, внезапно забыли, что имеют дело с независимым государством. В том числе и независимым от чужого мнения. И это знают все здравомыслящие люди.