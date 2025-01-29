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Глава французской партии прокомментировал непризнание выборов в Беларуси странами ЕС

29 января 2025 08:24
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Белорусское общество проявило политическую зрелость и приняло решение, которое еще раз подчеркивает: отечественная модель народовластия, которую выстраивалась с момента обретения независимости, доказала свою состоятельность. К электоральной кампании было приковано внимание всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава французской партии прокомментировал непризнание выборов в Беларуси странами ЕС-2

Высокую оценку проведению выборов дали международные наблюдатели – в том числе представители западных стран. Открытость и демократичность избирательного процесса – таково коллективное мнение экспертов. Мандат народного доверия в очередной раз вручен действующему главе государства. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием на высший государственный пост от зарубежных лидеров и политических деятелей. Звучат также комментарии касательно позиции Запада.

Глава французской партии прокомментировал непризнание выборов в Беларуси странами ЕС-4

Так, глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино на своей странице в соцсети опубликовал пост, в котором непризнание белорусских выборов рядом стран назвал не иначе как «еврофашистская наглость». Для ЕС неслыханно описывать переизбрание Лукашенко, набравшего большинство голосов и обошедшего четырех соперников, если Фон дер Ляйен ни кем не была избрана, Зеленский отменил выборы в Украине, а ЕС отменил выборы в Румынии, – подчеркнул французский политик.

# Франсуа Асселино # Выборы в Беларуси # Международная политика

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