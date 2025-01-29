Глава французской партии прокомментировал непризнание выборов в Беларуси странами ЕС

Белорусское общество проявило политическую зрелость и приняло решение, которое еще раз подчеркивает: отечественная модель народовластия, которую выстраивалась с момента обретения независимости, доказала свою состоятельность. К электоральной кампании было приковано внимание всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокую оценку проведению выборов дали международные наблюдатели – в том числе представители западных стран. Открытость и демократичность избирательного процесса – таково коллективное мнение экспертов. Мандат народного доверия в очередной раз вручен действующему главе государства. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием на высший государственный пост от зарубежных лидеров и политических деятелей. Звучат также комментарии касательно позиции Запада.