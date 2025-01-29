Лукашенко предложил выработать единые критерии по оценке демократичности

Действия руководителей отдельных стран идут вразрез международному стандарту о невмешательстве в избирательные процессы независимых государств, он закреплен документом копенгагенского совещания 1990-го года. В условиях, когда международные нормы систематически игнорируются или трактуются так, как это удобно коллективному западу, Беларусь ориентируется на национальное законодательство. Именно так – законно и прозрачно – прошли выборы Президента в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провокации сопровождали избирательный процесс еще на этапе досрочного голосования. Но на это западные журналисты, прибывшие в Беларусь, старательно закрывали глаза. Вместе с тем дотошно искали несоответствие президентской кампании принципам демократии. Однако, как подчеркнул Александр Лукашенко в ходе большого разговора с представителями СМИ, критериев демократии как таковых не существует.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся и по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск. А так вы нам одни критерии подсовываете и оцениваете нас, а им – другие. Это неправильно. Это как БДИПЧ ОБСЕ или какие-то там организации посоздавали, а толку нет. Они говорят о какой-то демократии, о правах человека, избирательном процессе – учат нас. А мы задаем простой вопрос – покажите нам хотя бы до процесса, до выборов эти критерии, эти требования. Они сами себе придумали и начинают потом рассуждать на эту тему.

В противовес европейским подходам есть белорусский, ориентированный на четкие законы. Так, работу прессы никто не ограничивал. Более того, вопросы Президенту задавали самые разные и сама встреча транслировалась в прямом эфире, без возможности что-либо изъять. Продолжая тему законности, представителю ВВС Стиву Розенбергу пришлось разъяснить, в чем разница между жизнью по закону и понятиям. Лукашенко: мне «фиолетово», признают ли на Западе наши выборы. Главное, чтобы признали белорусы. Сегодня формы вмешательства в выборы становятся более сложными, комплексными, из-за чего понятие электорального суверенитета Беларуси внесено в Концепцию национальной безопасности нашей страны. Во многом, как подчеркнул Президент, этим мы обязаны событиям 2020 года. Выводы сделаны, и получена прививка.