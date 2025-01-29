Алматы готовится к заседанию Межправсовета ЕАЭС – делегацию Беларуси возглавит Роман Головченко

Белорусы выбрали своего Президента и определились с курсом развития страны на предстоящие годы. А наше будущее неразрывно связано с дружественными странами. Вместе мы готовы формировать многополярную мировую экономику. И Беларусь на международной арене за последние годы существенно поднялась на лидирующие позиции.

В 2024 году наша страна стала полноправным членом ШОС, а затем получила статус государства-партнера БРИКС. А в ЕАЭС мы уже больше 10 лет успешно выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество с ближайшими соседями. Дальнейшее экономическое укрепление этого союза премьеры стран «пятерки» обсудят уже 30 января. В Алматы готовятся к очередному заседанию Евразийского Межправсовета. Белорусскую делегацию возглавит премьер-министр Роман Головченко.