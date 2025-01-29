Алматы готовится к заседанию Межправсовета ЕАЭС – делегацию Беларуси возглавит Роман Головченко
Белорусы выбрали своего Президента и определились с курсом развития страны на предстоящие годы. А наше будущее неразрывно связано с дружественными странами. Вместе мы готовы формировать многополярную мировую экономику. И Беларусь на международной арене за последние годы существенно поднялась на лидирующие позиции.
В 2024 году наша страна стала полноправным членом ШОС, а затем получила статус государства-партнера БРИКС. А в ЕАЭС мы уже больше 10 лет успешно выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество с ближайшими соседями. Дальнейшее экономическое укрепление этого союза премьеры стран «пятерки» обсудят уже 30 января. В Алматы готовятся к очередному заседанию Евразийского Межправсовета. Белорусскую делегацию возглавит премьер-министр Роман Головченко.
Подробности из южной столицы Казахстана у Глеба Прокофьева.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Алматы уже готов принять участников Межправсовета ЕАЭС. Заседание будет проходить на протяжении двух дней: в узком и расширенном составах. На повестке ряд ключевых вопросов развития интеграции в регионе.
Одна из главных тем – подписание соглашения о допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах Евразийского экономического союза. Этот шаг позволит упростить трансграничные финансовые операции и создать более благоприятные условия для инвесторов. Особое внимание планируется уделить общей макроэкономической ситуации в странах евразийской «пятерки» и мерам по обеспечению устойчивого экономического роста. В повестку включены и другие вопросы. В мероприятии примут участие главы правительств государств-членов ЕАЭС – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Премьер-министр Армении Пашинян не будет участвовать в заседании. Армянскую делегацию возглавит вице-премьер. Наряду с этим ожидается участие представителей государств-наблюдателей при ЕАЭС, а также глав правительств приглашенных государств – Азербайджана и Таджикистана. Напомним, в 2025 году в ЕАЭС председательствует наша страна. Приоритеты уже обозначены.
Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Мы всегда старались быть инициативным участником Союза и выступать со многими инициативами, которые есть в нашей стране. Подходы к председательству уже определены, они направлены главой нашего государства. Это углубление сотрудничества в области промышленности, формирование импортозамещающих проектов, продовольственная безопасность, семеноводство, селекционная работа. Это вопросы цифровизации. Мы видим, насколько бурно цифровые технологии развиваются, искусственный интеллект. Это тема, которая несомненно должна стать предметом для обсуждения в рамках нашего председательства.
Перспективы развития цифровой повестки стран ЕАЭС стороны обсудят в рамках форума Digital Almaty 2025. Это площадка соберет более 40 тысяч участников со всего мира. Также в эти дни в Алматы премьер-министр Беларуси проведет ряд двухсторонних встреч. Со своими коллегами Роман Головченко обсудит перспективы сотрудничества в различных сферах.