Будут ли конфисковывать авто за первый случай пьянки за рулем и вырастут ли зарплаты учителей? Ответы на десятки вопросов дало Правительство Беларуси

Новости Беларуси. В формате «вопрос-ответ». На острые социальные вопросы депутатов на неделе отвечало Правительство Беларуси. Более двух десятков вопросов. От зарплат бюджетников до детских садов. Что делать с прогульщиками, которые занимают дефицитные места? Сколько платить учителям? От страховой медицины до пьяных водителей. Будут ли конфисковывать авто уже за первый случай нетрезвой езды?

Утро, суббота – для кого-то дремота, но сотрудники ГАИ вооружены не только жезлом и радаром, в их арсенале и алкотестер. Коварный миг, ведь слишком дорог повод – вечер рабочей пятницы. На виражах хмельного угара некоторых попросту заносит. А ведь по статистике именно на выходные приходится бум пьяных водителей.

Несколько месяцев назад, дело было утром, в Брестской области инспекторам ДПС попался настоящий зеленый змий во плоти автолюбителя.

Остановленный 34-летний мужчина стал настоящим антирекордсменом. Прибор выдал 4,4 промилле. При том, что показатель на четверть ниже считается алкогольной комой. На, мягко говоря, нарушителя составили протокол. Попался-то впервые, потому отделался административным наказанием.

Актуальность темы пьяных на дороге не идет на «перегар». Меры постоянно ужесточаются. Полгода назад вступил в силу закон о конфискации автомобилей у выпивших «повторников». Но сводки по-прежнему не без пробелов в графах.

С начала года по вине пьяных водителей 18 человек погибли, а 106 ранены. Возбуждено более 700 уголовных дел. Конфисковано 125 машин.

На заседании обеих палат в Парламенте, где на неделе Правительство и депутаты общались в формате «вопрос-ответ», проблема автолюбителей подшофе активно обсуждалась. Было понятно: пьянству здесь капитально объявили бой.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Когда по вине пьяницы гибнет близкий человек, которому жить да жить, вот тогда у нас мозги поворачиваются. Поэтому я считаю, тоже с юридической точки зрения, что когда человек садится пьяный за руль, эти действия надо рассматривать как приготовление к совершению преступления. И также к нему относиться. Я поддерживаю предложение депутата, что когда по вине пьяного водителя гибнет человек, этого водителя надо рассматривать как убийцу.

Без шансов. Это как притча про неисправимого горбатого. Правительство и парламентарии сошлись в едином мнение: конфисковать орудие убийства (автомобиль) нужно после первого задержания, не искушая судьбу.

Водители:

Мое мнение такое, что шанс первый все-таки надо давать. Мало ли какие- бывают жизненные ситуации и человек попадает. Но если уже повторно, это уже понятно, что человек неисправим.

Я думаю, что никакого шанса второго не надо, а надо более ужесточать законы. Поэтому с первого раза забирать права и автомобиль тоже.

Поспособствует тому, чтобы меньше было на дорогах проблем, меньше было у нас аварий со смертельных исходом, меньше страдали люди, в том числе дети.

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

На сегодняшний день в нашей области задержано 1150 пьяных водителей, которые управляли различными транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Если брать период, например, 10-летней давности, то за такой же период задерживалось в разы больше пьяных водителей.

Кстати, есть и еще несколько предложение вдогонку. Ввести «сухой» час с 9 вечера до 10 утра, а на автотрассах и вовсе запретить продажу спиртного. Как на это смотрят сами представители придорожного сервиса? Комментарии с обочины.

Андрей Спасибин, бармен кафе:

Думаю, особого эффекта не произойдет. Покупают немного, в основном пиво. А водку, вино, коньяк редко. Туристы только из-за рубежа, может быть. Если кто захочет выпить, я думаю, он найдет, где выпить.

Галина Валиулина, турист (Россия):

По-моему, у нас не продают на трассах. В России я имею в виду. Я не видела. У нас, по-моему, запрещено это. Да, в принципе, я считаю это нормально. Мы сами в дороге не пьем, поэтому я считаю, что никакой необходимости нет. На место привозим и там. Не знаю как у вас, у нас, наверное, иногда выпивают за рулем, поэтому для безопасности, я считаю, это нормально, можно и запретить.

Беларусь вошла в топ-50 государств мира с высоким уровнем человеческого развития, кстати, лидирует республика и среди всех стран СНГ.

В 2013 году мы впервые вышли в плюс: население Беларуси увеличилось больше, чем на четыре тысячи.

Рекорд двадцатилетия: впервые зафиксирован так называемый естественный прирост. Это когда показатель рождаемости обгоняет смертность. И это, без преувеличения, результат социальной политики государства.

Арифметика проста: финансовая поддержка тех, кто хочет, но, возможно, не решается по причине «а вдруг не потяну» завести еще одного ребенка. Пособия, различные дополнительные выплаты и проект с простым, но понятным названием «Большая семья».

Так вот, принято решение, что деньги, которые поступают на счет семьи, где появляется третий малыш, можно будет использовать не через 18 лет, а уже сейчас. Правда, есть и расходная статья – пойдет «детский капитал» лишь на жилье или медицину.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Когда рождается первый ребенок, в течение трех лет мать получает пособие по уходу за ребенком в размере 35% средней заработной платы по стране. Если рождается второй ребенок, то мы платим 40%. Мы сейчас вышли на такое решение, что когда бы ни родился второй ребенок, мы будем выплачивать бюджет прожиточного минимума второму, если второму не исполнилось 16 лет. Если родился третий, то и на второго тоже выплачивать бюджет прожиточного минимума, пока второму не исполнилось 16 лет.

А вот депутат Тамара Красовская сегодня пришла на заседание со своими предложениями. Народный избранник настаивает: в каждом крупном районном центре должен быть открыт хоспис.

Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

По Минской области всего только два центра, которые находятся в сельских участковых больницах. Я бы хотела, чтобы крупные регионы имели такие центры паллиативной помощи.

В 2013 году в Минской области такой уход оказали лишь 12% всех нуждающихся. А между тем не так давно в первом чтении законопроекта о здравоохранении был впервые четко прописан термин «паллиативная помощь».

Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня хоспис – это не только социально-медицинское учреждение, это целая философия, в основе которой лежит самое главное – жизнь человека. И важно, чтобы эта жизнь в последние минуты прошла очень достойно.

По расчетам Всемирной организации здравоохранения, на миллион жителей должно быть не меньше 50 паллиативных коек. В Беларуси на одну тысячу населения один человек нуждается в такой помощи.

Инсульты, инфаркты, онкозаболевания, в конце концов, старость.

Правильный уход, общение, все тот же случай, когда нужно подать стакан воды, и чаще всего своевременное обезболивание. А ведь не всегда безнадежно больных могут сколько надо держать в больницах.

На заседании обеих палат белорусского Парламента обсудили больше 20 вопросов. Как пирамиду, разложили по позициям проблемы дошкольного образования. Что делать с прогульщиками детских садов, которые занимают дефицитные места, и что все-таки делать с теми, кто в 6 лет еще не спешит за школьную парту.

В задание – дать зеленый свет частным группам для детей и яслям на дому, не пасовать перед ноу-хау (мобильными садами, например), создавать на первом этаже многоэтажек.

Депутат:

Порой строительство новых учреждений является нерентабельным. Альтернативным выходом, наверное, может являться создание частных детских садов. Эти дошкольные учреждения более мобильные, могут менять свой режим работы в зависимости от укомплектованности. Наверное, это хороший путь решения. Но есть проблема, которую необходимо решить: нужно упростить строительные и пожарные нормы-требования, предъявляемые к частным дошкольным учреждениям, тем самым стимулируя развитие частных детских садов.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мама ухаживает за ребенком до 3 лет. Но если она хочет еще у соседей 2-3 деток взять, своему варить и им. Сегодня каждому ребенку у нас в бюджете запланировано 300-350 тысяч за питание мы платим, а содержание ребенка в детском саду, по последним нашим расчетам, обходится в 1 500 000-1 600 000. Давайте эти 1 200 000 отдадим этой женщине, 1 млн даже, пусть она смотрит еще и соседского дитяти. Нам главное, чтобы функция была реализована качественно.

Не романсы о финансах, а сугубо проза.

Учителям поднимут зарплату. Уже с ближайшего Дня знаний в расчетном листке педагогов в графе «за категорию» суммы увеличатся.

Не списывают со счетов и молодых специалистов, два года им будут начислять доплаты. На это Правительство выделяет порядка 600 миллиардов белорусских рублей.