Боксер Виталий Кличко, мэр Киева: Беларусь - среди лучших соседей Украины

Важнейшее политическое событие последних дней – подписание Договора о создании Евразийского экономического союза. И штаб-квартира Евразийской комиссии, это нечто наподобие Правительства, будет находиться в Москве, финансовый регулятор (еще не банк) – в Астане, а суд – в Минске. Так же, как в Евросоюзе: Еврокомиссия располагается в Брюсселе, Европейский центробанк – во Франкфурте, а суд – в Люксембурге. Приятная аналогия, не правда ли!?

Будем верить, что Беларусь Казахстаном и Россией, и не только этими странами, воспринимается как надежный, уютный и до блеска «вылизанный» Люксембург. В "Люксембурге" живем! И, кстати говоря, это подтверждали по своим эмоциям хоккейные болельщики несколько недель, пока шел чемпионат мира, восхищавшиеся Минском.

И раз уж о спорте заговорили, есть еще один повод сравнить Беларусь и Люксембург. Сравнить уже на футбольном поле. Потому что осенью этого года в первом отборочном матче чемпионата Европы Беларусь сразится как раз-таки с Люксембургом. А вторая игра – с Украиной. И так мы плавно переходим на украинскую тему.

Интересно, изменится ли до осени что-нибудь в этой стране. Предугадать трудно, но сегодня понятно одно: новым президентом стал Петр Порошенко и ему непросто будет сохранить страну в нынешних границах.

Репортаж программы «Картина мира» на телеканале «Россия-Беларусь».

Это голосование стало промежуточной точкой в главе украинской истории, написанной кровью. События на Майдане, которые кто-то потом назовет протестом, кто-то – революцией, а кто-то – просто бойней, изменили вовсе не только Киев.

То, что относительно недавно можно было увидеть в самом центре Киева, сегодня и осталось разве что на почтовых открытках.

Прошло несколько месяцев, и центр, пусть и стал более узнаваем, но на той же улице Грушевского до сих пор многое напоминает о смутном времени. Здесь все еще лежат покрышки, правда, вместо мешков со льдом, из которых зимой сооружали баррикады, возвели уже кирпичную стену. Так сказать, на любой политический сезон.

Выборы главы государства для Украины стали своего рода оттепелью. У людей появилась надежда, что ситуация стабилизируется и власть в стране наконец-то избавится от приставки и.о.

На многих избирательных участках были очереди, из-за высокой явки даже члены комиссий отдавали свои голоса буквально за минуты до вскрытия урн.

Впрочем, статистику по стране скорректировали цифры из восточных регионов Украины. К примеру, в Донецкой области, по данным ЦИК, явка составила лишь чуть более 15%. Там большая часть участков попросту не открылась. Непростая ситуация на Донбассе во многом определила ожидания украинцев от нового президента.

Жители Украины:

Новоизбранный президент первым делом должен установить мир на нашей земле.

Я лично жду улучшения экономического состояния Украины и улаживания конфликтной ситуации на востоке.

Евгений Копатько, политолог:

Относительно востока это стабилизация ситуации и прекращение кровопролития. Там сосредоточена основная часть производств в стране. Пусть они старые, пусть какие, но там огромное количество ресурсов, которые, если работать не будут, это значит проблемы для страны колоссальные.

Новым украинским лидером, которому, очевидно, и предстоит выполнять народные требования, стал миллиардер Петр Порошенко.

Человек, которого на родине называют «шоколадным королем» (ему принадлежит крупная кондитерская корпорация), однако известен и благодаря работе на политической кухне.

Юрий Романенко, политолог:

Он был в числе создателей Партии регионов, он был на Майдане с Ющенко в 2004 году, он был министром у Януковича. Порошенко не новый человек, но он адекватный человек, а это очень дорого стоит в нашей ситуации.

Петру Порошенко удалось победить уже в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей.

Кстати, подсчет порой приходилось вести в практически экстремальных условиях. Это отмечают и наблюдатели от нашей страны.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ближе к полуночи была атака хакерская на сайт Центральной избирательной комиссии. И члены ЦИК буквально в ручном режиме по телефону собирали информацию с окружных избирательных комиссий.

«Наследство» Порошенко досталось не самое завидное: помимо ситуации на востоке нужно решать экономические проблемы. После девальвации гривны многим жителям Украины пришлось серьезно затянуть пояса.

Жители Украины:

Товары импортного производства подорожали, но бюджетникам зарплату даже не подняли, а наоборот, сократили премии.

Василий Басан:

Хлеб подорожал, бензин подорожал, солярка подорожала.

Василий не тратит время на зазывание посетителей – уже с конца прошлого года ресторанный бизнес хромает. На фоне кризиса общепит украинской столицы потерял в среднем треть клиентов.

Терпит убытки и продавец знаменитых киевских тортов Валентина Михайловна. В лучшие времена за один день ее касса могла пополниться тремя тысячами долларов. Сегодня же реальный план – продать хотя бы 10 сладких украинских брендов.

Валентина, продавец (Украина):

Народ стал беднее, люди стали экономные.

Тем временем заботы о сладкой жизни для киевлян лягут на широкие плечи новоизбранного мэра украинской столицы. Им стал Виталий Кличко.

В интервью «Картине мира» уже в новом статусе градоначальник поделился своим видением развития отношений Украины и Беларуси.

Виталий Кличко, мэр Киева:

Беларусь является одним из наших соседей. Уверен, что у нас есть все возможности, чтобы мы лучше понимали друг друга, у нас были лучшие отношения, у нас был больший культурный обмен.

Что будет с Майданом? Самая главная функция Майдана исполнена, и мы постепенно должны возвращаться к нормальной жизни. Обратился к демонстрантам- в ближайшее время освободить.

Леонид Тертичный:

Я уходить пока не собираюсь.

Демонстрант:

Не дождется. Пусть свои обещания сначала выполнит, а потом занимается Майданом.

Леонид Тертичный, с прошлого года живущий на Майдане, в замешательстве. Он вспоминает, как относительно недавно Виталий Кличко активно привлекал внимание к своей персоне именно со сцены центральной площади Киева. Теперь же новый мэр собирается оперативно убрать палатки с Майдана. Их аргументы никто не слушает. Спрашивается: за что стояли?

Леонид Тертичный:

Разочарован просто. Что сказать? Люди, которые были при старой власти, сейчас стали у власти опять.

Андрей Золотарев, политолог:

То, что начиналось в ноябре-декабре как протест против засилия олигархии и беспредела власти, завершилось избранием на пост президента одного из самых ярких представителей олигархии. Олигархи достаточно умело воспользовались энергией социального протеста, чтобы усилить и упрочить свои позиции.

Президента в Украине выбрали, но, по мнению многих политологов, стране не стоит надолго забывать о политических баталиях. Впереди еще голосование за места в Верховной Раде, и вот тут может начаться самое интересное.

После того, как Украина вернулась к Конституции 2004 года и стала парламентско-президентской республикой, полномочия главы государства серьезно ограничились, а вот Рада, напротив, получила гораздо больше возможностей.

Так что за кресла в этой политической крепости наверняка развернется настоящая битва.

А в ожидании парламентских выборов и возможной зачистки Майдан живет своей, уже привычной, жизнью. Возле палаток сушится белье, кто-то начал строить летний душ, а кто-то даже успел подогнать сувенирный ассортимент под итоги президентских выборов.

В паре метров от фотографий погибших делают снимки на память на фоне сгоревшего здания, а вот голуби пользуются куда меньшим спросом. Впрочем, здесь символы мира наверняка оказались как нельзя кстати.