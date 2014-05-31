Чем еще, кроме организации отдыха, живет Черногория, самая чистая страна Европы?

Хорошо отдыхать посоветовал первый замминистра здравоохранения всем нам. И мы стоим на пороге календарного лета, многие планируют отпуск у моря. Черногория – одна из жемчужин, к которой можно прикоснуться недорого. Чем еще, кроме организации отдыха, живет эта гостеприимная страна? Репортаж программы «Картина мира» на телеканале «Россия-Беларусь».

Страну открыли итальянцы. Первое, что они увидели – это «монто негро» – «черные» горы. В современности итальянцы продолжают открывать для себя эту страну, но уже благодаря казино, которых здесь достаточно.

А вот на пляже очень много русскоговорящих туристов. Они приезжают ради чистейшего воздуха, потрясающе шикарного моря. Считается, что Черногория – самая экологически чистая страна в мире.

Статусом «самой чистой» Монтенегро наградил ЮНЕСКО. На территории Черногории отсутствуют не только вредные промышленные производства, да и толком промышленность.

Завод алюминия в Подгорице, производства в Цетине и Которе повесили на свои двери замки.

Непросто выживать и частникам. Только за 2013 год остановлена работа полтысячи коммерческих предприятий.

Дрогон Дакимович, оператор АЗС:

Фабрики закрылись, жизнь трудная.

Драгон – один из тех полутора тысяч сотрудников, которые потеряли свое рабочее место в 2013 году. Теперь он трудится на заправке. За арифметикой на табло, где все чаще пример «умножение», едва успевает следить.

Литр 95-го в Черногории стоит уже по-европейски – почти полтора евро. При том, что зарплата по местным меркам у Драгона средняя – 300 евро.

Дрогон Дакимович, оператор АЗС:

Нас разделили. Тогда была хорошая Югославия. Сейчас – 6 республик. Раньше у нас все было бесплатно. Как у вас.

В 2010 году Черногория стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Правда, местное население перспектив в ЕС пока не видит.

В качестве национальной валюты страна ввела евро. Однако, не будучи полноценным членом еврозоны, Монтенегро не имеет право печатать банкноты и вынуждена довольствоваться денежными средствами, которые поступают из-за границы. Преимущественно от иностранных туристов.

Скептически на просторы Европы смотрит и капитан круизного лайнера Радомир. Этих птиц он сравнивает с ЕС, который хочет откусить кусочек от Монтенегро.

Радомир Райко Кавор, капитан:

Я родился в Югославии. И не представляю себе жизнь в Евросоюзе. Представить не могу, что флаг со звездами когда-нибудь появится у меня на борту.

И это несмотря на то, что сегодня его профессия одна из самых высокооплачиваемых и престижных в морской стране. С тремя круизами в день он получает почти 2 тысячи евро в месяц. Может позволить себе дом в самом престижном районе – Херцег-Нови. Не удивительно, что дети в Черногории все хотят стать капитанами.

Город Тиват. Во времена бывшей Югославии у этого причала располагался мощнейший военно-морской флот. Сейчас здесь шикарнейшие яхты, их сотни. Именно здесь в современности находится самый дорогой курорт Черногории – порто Монтенегро.

Последние три десятилетия основная отрасль экономики Черногории – туризм.

Горан Дракулич, рыбак:

Сейчас надо лучше русский знать, потому что у нас много русских туристов, украинцы, белорусы.

Зарабатывать на любопытных путешественниках он с братом начал 3 года назад. За 5-6 часов вне зависимости от клева приезжие готовы платить по 100 евро.

Зоран Звица, владелец ресторана (г. Будва):

Раньше было как в Советском Союзе: фабрики, все было государственное, был процесс приватизации.

За 20 лет в бизнесе управляющий этого ресторана понял, как сильно главные спонсоры жизни в Черногории ценят хлеб и зрелище. Поэтому эффектно заходящий рыбак с полумертвым тунцом привлечет больше внимания к заведению, нежели с иголочки одетый метрдотель.

Он легко выучил русский, чтобы общаться с постоянными клиентами, которым «квадрат» на первой береговой линии обходится в 1500 евро. Чуть в горы и можно найти вариант за 700 евро за метр. Цены на жилье растут вместе со спросом. Так, по сравнению с 2013 годом, они поднялись на 29%. Роскошь для местных – норма для обладателей российских паспортов.

Недвижимость у Адриатического моря это семейство из Челябинска купило 4 года назад. Еще год, рассказывает Елизавета, и можно претендовать на черногорское гражданство.

Елизавета Коробут, турист (Россия):

Сами местные жители не жаждут войти в Евросоюз. Насколько я знаю, в прошлом году у них даже были митинги и конфронтации по поводу того, что местные закупали молоко у фермеров по крайне низкой цене. А если придет Евросоюз, я думаю, вообще без компромиссов будет.

Традиционный сувенир из любой страны мира – это, конечно, магнит. Так вот на самом популярном магните Черногории изображен остров-отель Святой Стефан. Интересно, что на этом острове многие не были, многим не суждено побывать (дело в цене – 3500 евро за сутки). Сейчас он принадлежит сингапурской компании. В свое время там останавливались Софи Лорен и даже Юрий Гагарин.

Поставить галочку в графе «Я был в Черногории», по мнению Галины Федоровны, директора белорусской турфирмы, можно только если вы посетили Каньон Тары – это скалистые горы, глубокие ущелья, водопады.

Протяженность этого природного чуда – 82 километра, в некоторых местах глубина достигает 1300 метров.

Галина Михайлова, директор туристической фирмы:

Когда приезжают белорусы, они говорят «братки наши». Очень нравится в этой стране.

Директор говорит, что присмотрелась к Черногории давно. И их «роман» длится уже 15 лет. На протяжении этого срока каждую неделю она знакомит с Монтенегро около 400 белорусов. Одними из этих счастливых путешественников оказались и мы, за что благодарны турфирме «Смолянка».

Галина Михайлова, директор туристической фирмы:

Какие они, жители Черногории? Они нормально понимают, что люди к ним приезжают в гости и этим самым дают им на хлеб. Потому что производства никакого нет, кроме как туристический бизнес.

Свою активность черногорцы проявили в 2006 году. На референдуме о независимости явка составила 86,5%. За выход страны из государственного союза с Сербией проголосовало 55,5%.

Обретение независимости – одно из условий для вступления в Евросоюз. И тем не менее человеческие связи не разорвались. Общая беда, крупнейшее за 120 лет наводнение на Балканах, заставила забыть о политических разногласиях.

А вот благотворительный концерт в столице, который устроил самый популярный артист Черногории Сергей Четкович, чтобы помочь Сербии.

Сергей Четкович, представитель Черногории на конкурсе песни «Евровидение-2014»:

Я певец. И поэтому у меня нет вариантов, как еще можно выразить ту боль, которую я испытываю за случившееся в Сербии и Боснии. Для меня большая радость, что этот концерт привлек внимание молодых людей, которые отправляют смс на благотворительные номера.

Таким образом, горе масштабного балканского наводнения сплотило братские народы. Теперь здесь все говорят о рождении новой Югославии. Сплоченной не политиками.