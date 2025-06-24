«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью на клубном ЧМ по футболу

Майамский «Интер» и «Палмейрас из Бразилии вышли в плей-офф клубного чемпионата мира, сыграв вничью 2:2. Об этом пишет ТАСС.

Бразильский клуб занял первую строчку в группе А по разнице мячей, обе команды набрали по 5 очков. В раунде 16-го тура «Интер Майами» сыграет с «ПСЖ», а «Палмейрас» встретится с «Ботафого».

Турнир проходит в новом формате, в нем участвуют 32 клуба. В плей-офф уже вышли «Бавария», «Фламенго», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Матчи раунда 16 пройдут с 28 июня по 1 июля, а финал состоится 13 июля.