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«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью на клубном ЧМ по футболу

24 июня 2025 08:50
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«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью на клубном ЧМ по футболу-0

Майамский «Интер» и «Палмейрас из Бразилии вышли в плей-офф клубного чемпионата мира, сыграв вничью 2:2. Об этом пишет ТАСС.

Бразильский клуб занял первую строчку в группе А по разнице мячей, обе команды набрали по 5 очков. В раунде 16-го тура «Интер Майами» сыграет с «ПСЖ», а «Палмейрас» встретится с «Ботафого».

Турнир проходит в новом формате, в нем участвуют 32 клуба. В плей-офф уже вышли «Бавария», «Фламенго», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Матчи раунда 16 пройдут с 28 июня по 1 июля, а финал состоится 13 июля.

Фото: pixabay

# Футбол

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