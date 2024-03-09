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Будет ли война между НАТО и Россией? Заявление Макрона обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

09 марта 2024 16:42
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Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией?

Будет ли война между НАТО и Россией? Заявление Макрона обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-1

Никола Миркович, политический аналитик:
Макрон говорил о том, что они будут вводить войска, но при этом его коллеги по НАТО говорят обратное. Мы говорим о войне с ядерной державой.

Будет ли война между НАТО и Россией? Заявление Макрона обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И вот этот голос Макрона – это не голос Франции, это голос Соединенных Штатов в поддержку умирающего Зеленского уничтожаемой им Украины.

Будет ли война между НАТО и Россией? Заявление Макрона обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-7

Герод ОКолман, политический аналитик:
Если случится война, в которой будут участвовать НАТО и Россия, естественно, такая война уничтожила бы Европу. Европейские лидеры это знают. Они будут просить естественно военную поддержку со стороны США.

Будет ли война между НАТО и Россией? Заявление Макрона обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-10

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Им плевать на немцев, плевать на французов. Да пусть они там бомжуют и едят своих лягушек. Им главное, что США находятся на отдельном материке, война к ним может приплыть только в виде подводной лодки, где российские моряки помашут им рукой и бабки, которые они успешно зарабатывают.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь» в воскресенье, 10 марта, в 22:00.

# Международная политика # Никола Миркович # Николай Бузин # Константин Придыбайло

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