Будет ли война между НАТО и Россией? Заявление Макрона обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией?

Никола Миркович, политический аналитик:

Макрон говорил о том, что они будут вводить войска, но при этом его коллеги по НАТО говорят обратное. Мы говорим о войне с ядерной державой.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

И вот этот голос Макрона – это не голос Франции, это голос Соединенных Штатов в поддержку умирающего Зеленского уничтожаемой им Украины.

Герод О’Колман, политический аналитик:

Если случится война, в которой будут участвовать НАТО и Россия, естественно, такая война уничтожила бы Европу. Европейские лидеры это знают. Они будут просить естественно военную поддержку со стороны США.