Головченко: нужно выполнить поставленную Президентом задачу – прибавить 7,6% по экспорту товаров и услуг

Беларусь определила свое место в новом миропорядке, установила контуры и направления собственного развития. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник во время итоговой коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В непростых геополитических условиях наша страна выстроила эффективную систему защиты и укрепления национальных позиций.

Динамично развиваются взаимовыгодные отношения с проверенными и новыми партнерами. Нам удалось адаптировать экономику в условиях жестких ограничений и освоить новые экспортные направления. Сегодня торгуем более чем с двумя сотнями стран и территорий. По итогам 2023 года объемы поставок в дружественные страны превысили потери экспорта на западном и украинском рынках на 1,8 миллиарда долларов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Нам нужно не просто сохранить текущий уровень, а выполнить поставленную Президентом задачу – прибавить 7,6 % по экспорту товаров и услуг. Задача очень напряженная. Правительством установлены целевые задания по экспорту и в стоимостном, и в натуральном выражении в разрезе отраслей, регионов и стран.