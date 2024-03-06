Головченко: нужно выполнить поставленную Президентом задачу – прибавить 7,6% по экспорту товаров и услуг
Беларусь определила свое место в новом миропорядке, установила контуры и направления собственного развития. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник во время итоговой коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В непростых геополитических условиях наша страна выстроила эффективную систему защиты и укрепления национальных позиций.
Динамично развиваются взаимовыгодные отношения с проверенными и новыми партнерами. Нам удалось адаптировать экономику в условиях жестких ограничений и освоить новые экспортные направления. Сегодня торгуем более чем с двумя сотнями стран и территорий. По итогам 2023 года объемы поставок в дружественные страны превысили потери экспорта на западном и украинском рынках на 1,8 миллиарда долларов.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Нам нужно не просто сохранить текущий уровень, а выполнить поставленную Президентом задачу – прибавить 7,6 % по экспорту товаров и услуг. Задача очень напряженная. Правительством установлены целевые задания по экспорту и в стоимостном, и в натуральном выражении в разрезе отраслей, регионов и стран.
Основным стратегическим партнером по-прежнему остается Россия. В полном объеме выполнены 28 союзных программ. Существенно укрепилось сотрудничество и со странами дальней дуги. На завершающей стадии – вступление Беларуси в ШОС, рассматривается вопрос присоединения и к БРИКС. Однако на западном направлении в прошлом году ситуация продолжила ухудшаться. Власти ЕС пытаются спровоцировать глубокий социально-экономический кризис в нашей стране с дальнейшими политическими последствиями. Их действия доходят до нелегитимной транспортной и финансовой блокады.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Ситуация на западном направлении в 2023 году предсказуемо продолжила ухудшаться. При том подчеркну: исключительно руками и усилиями наших контрпартнеров. Мы инициативно не делаем ни одного недружественного или агрессивного шага, принимаем только ответные меры и декларируем готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу. Мы не стесняемся этого и говорим правду. В этом тоже наша сила. Западники же доходят до нелегитимной транспортной и финансовой блокады нашей страны. Произвольно применяют даже собственное санкционное законодательство.
Без ответа подобные недружественные шаги не останутся. Беларусь намерена добиться возобновления свободного движения жизненно важных товаров, прежде всего гуманитарных. В то же время наши дипломаты продолжат доносить до западных государств правдивую информацию о внутриполитических процессах в стране. Это важно с точки зрения цепочки электоральных кампаний, которые определяют курс Беларуси на будущее.