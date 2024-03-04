«В Белом доме разглядывают звёзды». Вадим Елфимов рассказал, что американцы ищут в космосе

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. В Белом доме разглядывают звезды. Нет, не на своем звездно-полосатом флаге, а задирая головы к звездному небу. Что же они там увидели?

Секрет! О котором они захотели рассказать зачем-то конгрессменам. Законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники. В общем, нагнетают атмосферу! И накручивают тайну.