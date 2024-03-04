Прямой эфир

«В Белом доме разглядывают звёзды». Вадим Елфимов рассказал, что американцы ищут в космосе

04 марта 2024 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

«В Белом доме разглядывают звёзды». Вадим Елфимов рассказал, что американцы ищут в космосе-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. В Белом доме разглядывают звезды. Нет, не на своем звездно-полосатом флаге, а задирая головы к звездному небу. Что же они там увидели?

Секрет! О котором они захотели рассказать зачем-то конгрессменам. Законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники. В общем, нагнетают атмосферу! И накручивают тайну.

Ядерные заряды взрывать в космосе почти бессмысленно. Подробнее читайте здесь.

# Международная политика # Вадим Елфимов

Другие новости рубрики

Все новости
Марзалюк – беглым: «Пакайцеся! Даруе вам краіна. Вазьміце ў палон мярзотнікаў, у мяшках іх прывязіце і здайце»
28 февраля 2024 20:14

Марзалюк – беглым: «Пакайцеся! Даруе вам краіна. Вазьміце ў палон мярзотнікаў, у мяшках іх прывязіце і здайце»

МИД: незаконные ограничительные меры против Беларуси могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел
28 февраля 2024 10:41

МИД: незаконные ограничительные меры против Беларуси могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел

Лукашенко поздравил президента и народ Доминиканы с очередной годовщиной независимости
27 февраля 2024 07:50

Лукашенко поздравил президента и народ Доминиканы с очередной годовщиной независимости