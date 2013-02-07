Новости Минской области. Председатель Минского облисполкома Борис Батура провел прием граждан в Ждановичах. На встречу к руководителю области пришли 16 человек. Среди основных вопросов – благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, водообеспечение и жилищное строительство. Некоторые граждане на встречу с губернатором вернулись с собственной инициативой.

Предприниматель из Дзержинского района попросил помочь со строительством придорожного комплекса, а жительница Ратомки предложила на базе частного дома создать детский сад.

Валерий Уткин представляет не только собственные интересы - за ним 500 человек. Хозяева домов садоводческих товариществ несколько раз в год от своей неподвижности отрезаны: заасфальтированная дорога, которая соединяет поселок Ратомка и дачные участки, обрывается на полпути. Дорожники пожалели асфальта на 600 метров.

Валерий Уткин, участник садоводческого товарищества «Машиностроитель»:

Эта дорога ведет, вообще, в никуда, именно асфальтное покрытие. Оно заканчивается в этом месте. Дальше – чистая гравийная дорога, внизу у которой глина. В летний период времени, мы видим, какой рельеф местности, эта дорога становится руслом реки, по которому все, что тает с прилегающих полей, уходит прямо вниз, в Ратомку.

По словам господина Уткина, асфальт проложен на голую землю, технология не соблюдена, а потому существующее дорожное покрытие разрушается. Такую бесхозяйственность понять сложно, особенно тем, кто минимум 3 месяца в год в ней буквально вязнет.

Валерий Уткин, участник садоводческого товарищества «Машиностроитель»:

Дачники на сегодняшний день – это, в большинстве своем, пожилые люди, которые привозят туда на лето своих внуков и так далее. Добраться, конечно, огромнейшая проблема. Если кто-то вырастил 2-3 мешка картошки, какие-то овощи, свеклу, морковь, капусту – конечно, это невозможно вывезти обратно. Поэтому приходится бросать автомобили.

Да и зимой этот путь – полоса препятствий. Перед приемом губернатора, правда, ситуация кардинально изменилась. Но еще 2 дня назад здесь было не то, что не пройти – не проехать.

Ольга Демченко, председатель садоводческого товарищества «Машиностроитель»:

Едешь на машине и боишься, что машина сядет днищем на снег. Очень глубокая колея, и проехать практически невозможно.

За помощью жители территории селения впервые обратились в 2005 году. С того времени деловая переписка не прекращалась. Валерий Уткин уже Борису Батуре перечисляет все способы жителей обратить на себя внимание.

Валерий Уткин, участник садоводческого товарищества «Машиностроитель»:

Писали в Госконстроль, писали в Администрацию Президента, в Облисполком – десятки раз, сельский совет – ответы все однозначные: нет средств, не представляется возможным.

И, кажется, сегодня вопрос, наконец, нашел свое решение: дорогу поделят пополам областная строительная организация и местные власти.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Ты в этом году обязан просто там сделать, мы договаривались, дорогу до тех домов. За счет тех денег, которые мы вам выделили. А это – ты сделаешь оставшееся до них. И все.

К слову, асфальт, вернее, его отсутствие, стал вопросом, который чиновники всякий раз закатывают. В той же Ратомке жители одной из улиц также заждались должного покрытия. С вопросом записались к Борису Батуре. Вот только озвучить не успели – как на въезде в поселок дорожники развернули активную деятельность, хотя еще вчера даже намека на их присутствие не было. Такое вот совпадение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.