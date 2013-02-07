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В Мингорисполкоме совместно с Правительством подвели итоги социально-экономического развития столицы в 2012 и наметили планы на 2013 год

07 февраля 2013 13:19
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Новости Беларуси. Обеспечить ускоренную модернизацию минских предприятий, активно внедрять инновации, сокращать импорт. Решать строительный и вопрос с парковками. Рестораны сделать привлекательными для массового посетителя и создать торговые дома в других странах. В Мингорисполкоме совместно с правительством подвели итоги социально-экономического развития столицы в 2012 и наметили планы на этот год.

В зале были  дискуссии. К диалогу пригласили руководителей крупных предприятий и предпринимателей, чтобы вместе выработать эффективную формулу развития города. Главная ставка – на переоснащение производств, повышение производительности и доходов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это заседание сегодня провели совместно с правительством. Работу каждого управления рассмотрели сквозь призму конкретных реализованных дел. Коммунальные службы, признаются,  самая болевая точка - уборка дворовых территорий.  Уже в этом году закупят  дополнительную технику. Но как будут решать вопрос с парковками?

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Необходимо принимать решение, чтобы временные парковочные места было разрешено строить на действующих коммуникациях.

В Правительстве уверены: для успешного выполнения планов у Минска есть все возможности.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Что такое региональная политика? Региональная политика – это прежде всего развитие территории, ориентированное на новые виды деятельности, производства, на новые компании высших технологических укладов и конкурентоспособность. Для этого, мы полагаем, в Правительстве, у Минска есть все. Здесь самая квалифицированная рабочая сила, здесь самый высокий интеллектуальный потенциал, здесь сконцентрирована инфраструктура фондового рынка и капитал. И все это, уважаемые коллеги, питательная среда для инноваций и инвестиций. Задачи, которые поставлены, реальные, ничего здесь такого заоблачного нет.

Что касается неоправданного импорта, то здесь настроены  решительно.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Мы продолжим работу предприятиями, которые сегодня являются чистыми импортерами.

К  торговле тоже есть вопросы. В городе мало современных непродовольственных магазинов. Надо работать  над логистикой. И как же экспорт, освоение новых рынков сбыта. К примеру, «Белбакалея», что сделала в этом направлении за последний месяц?

Николай Новичков, генеральный директор ОАО «Белбакалея»:
Заключен контракт на поставку двух контейнеров конфет.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Вы должны иметь Вьетнаме свой торговый дом, свой филиал. Надо поставить там молочный завод и завод по производству мороженого, и привязать, таким образом,  к нашему сухому молоку, которое там восстанавливать.

Рестораны в городе растут как, на дрожжах. Но и цены в них космические. Совет шеф-поварам - пересмотреть меню в сторону белорусских продуктов и исключить все тот же неоправданный импорт элитной свинины и полуфабрикатов.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
У вас все мясо австралийское, мы говорим сегодня о развитии сети не для банкетов и юбилеев, о развитии сети для среднестатистического  человека.

На заседании подчеркнули: со столичных чиновников будет особый спрос.

# Николай Ладутько # Миноблисполком # Михаил Мясникович # Мингорисполком

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